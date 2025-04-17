ВСУ переходят на корпусную систему: в чем особенность и почему решение не приняли быстрее

Силы обороны Украины переходят на корпусную систему. Корпуса предусматривают объединение нескольких бригад под единым командованием, чтобы была возможность лучше координировать действия военнослужащих на больших участках фронта.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире 24 Канала отметил, что в случае создания корпусов появляется очень большое количество номенклатуры оружия, которую приходится осваивать штабу корпуса.

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Что нужно для создания копуса?

Корпус, как объяснил Тимочко, состоит из пехотных, стрелковых, танковых, артиллерийских, ракетных бригад, полков ПВО и разведки. Командир, который должен управлять этим корпусом, обязан понимать и знать не только тактико-технические характеристики оружия, но и уметь управлять всеми этими военными соединениями в пределах корпуса.

Военнослужащие должны иметь серьезные навыки, уметь взаимодействовать в пределах огромных подразделений, потому что корпус – это ориентировочно 20 тысяч человек, это один огромный автономный организм,

– озвучил Тимочко.

По его словам, необходимо иметь подготовленных обученных офицеров, которые должны вместе с сержантами уметь взаимодействовать, разбираться в вооружении, владеть навыками управления подразделениями в пределах целого корпуса, смежных бригад, чтобы понимать как выстраивать логистику.

Сержантский состав, как пояснил председатель Совета резервистов Сухопутных войск, должен быть абсолютно подготовленным, чтобы он мог стать автономным и перемещаться в пределах всех подразделений корпуса.

"То есть сержант, командир отделения или главный сержант роты должен быть готовым сегодня находиться в пехотном или стрелковом батальоне, а завтра на этой должности в батарее артиллерийской роты. Это все я говорю, что должно быть в теории, представьте, сколько всего должно происходить на практике", – отметил Тимочко.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск отметил, что в будущем в Украине будет несколько десятков таких корпусов. Война и ее вызовы требуют внутренней реформы. Он отметил, что должна быть не только материальная база, но и кадровая, к тому же и адаптирована учебная система, чтобы была возможность готовить эти кадры.

Отметим, что военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан рассказал, что корпусная система в ВСУ позволит лучше управлять войсками. Корпус закрывает условный квадрат 50 километров по ширине и 50 по глубине. Тогда командир корпуса выполняет оборонительные задачи на всю глубину. В один корпус входит от 5 до 7 бригад.