Пересидели в тылу на 14 миллионов гривен: в Нацгвардии разоблачили очередную аферу на боевых премиях
Источник:СБУ
Чиновники Нацгвардии незаконно выписывали себе боевые премии. По данным следствия, они щедро "премировали" "тыловых" офицеров еще с начала полномасштабного вторжения.
Правоохранители продолжают "очищать" ряды Нацгвардии от недоброчестных чиновников. Это уже не первый скандал с незаконными выплатами "боевых" в этом формировании.
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"Навоевали" почти на 4,5 миллиона гривен
Так, в Киевской области разоблачено командование одной из бригад военного формирования. Шесть должностных лиц решили "вознаградить" самих себя и подчиненных боевыми премиями.
Следует учесть, что ни один из участников сделки не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не выполнял никаких задач на передовой. Впрочем, это не помешало им ежемесячно, начиная с первого дня полномасштабной российской агрессии до августа 2022, выписывать себе доплату в размере 100 тысяч гривен.
Относительно четырех офицеров: заместитель командира - начальник штаба воинской части, командир дивизиона, заместитель командира 1-го батальона и командир роты, обвинительные акты уже направлены в суд. В общей сложности они не "обидели" себя и "товарищей" почти на 9 миллионов гривен.
Теперь на подобной схеме "поймались" еще два подполковника, которые незаконно "раздавали" "боевые" военным. Таким образом они "выбросили на ветер" почти 4,5 миллиона.
Им уже сообщили о подозрении по факту небрежного отношения к военной службе. Всем злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.
В общей сложности махинации с "боевыми" в рядах Нацгвардии "обошлись" госбюджету почти в 14 миллионов гривен.
Коррупция в воинских частях
- На "нечестных премиях" раньше уже погорел начальник одного из учебных центров, командир воинской части. С сентября по декабрь 2022 командиры подразделений отдавали ему на подпись рапорты о начислении военнослужащим дополнительных выплат, предусмотренных за непосредственное участие в боевых действиях. Как выяснилось, "премированные" офицеры на самом деле сидели по тылам.
- Ранее ДБР разоблачило схему незаконной выплаты "боевых" в Ровенской области. Там в течение 9 месяцев премии получали дочь и жена заместителя командира воинской части.