Поставлял испорченные продукты военным и шиковал за границей: прокуратура разоблачила майора ДШВ
- Майора тыла бригады ДШВ подозревают в коррупционных схемах по поставке некачественных продуктов, получив за это 10 тысяч долларов США.
- Офицера задержали, ему избрано содержание под стражей, в то время как прокуратура просит домашний арест для его заместителя.
Майора тыла одной из бригад ДШВ подозревают в коррупционных схемах по поставке некачественных продуктов питания для военных. Кроме того, офицер уклонялся от службы и систематически путешествовал за границей.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
Какую схему организовал майор?
По данным следствия, в июне 2025 года майор тыла одной из бригад ДШВ получил 10 тысяч долларов США за подмену продуктов питания при поставке в воинские части. Вместо указанных позиций завозили более дешевые – помидоры меняли на огурцы, яблоки на апельсины.
Часть продуктов злоумышленники списывали, а впоследствии присваивали себе через подконтрольных лиц. В прокуратуре говорят, что военные в частях получали испорченные овощи и фрукты.
Отдельно правоохранители проверяют денежные переводы майора на сумму 1,8 миллиона гривен и возможную причастность к коррупционной схеме поставщиков и командования части.
В то же время следствие выяснило, что в 2025 году майор уклонялся от службы и обманывал командование. За это время он неоднократно выезжал за пределы страны, в частности посетил Аргентину, Австрию, Швейцарию, Францию, Италию, Японию, Чехию, Турцию, Египет и даже Антарктиду. В общем офицер отсутствовал на службе не менее 38 суток, впрочем премии ему продолжали поступать.
Во время обысков правоохранители изъяли у майора более 51 тысячи долларов США, 2,1 тысячи евро, 201 тысячу гривен наличными, автомобили, документы на элитную недвижимость, коллекцию брендовых вещей ориентировочной стоимостью более 8 миллионов гривен, а также долговые расписки на 120 тысяч долларов.
У заместителя нашли долговые расписки на 20 тысяч долларов, мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты и документы.
По данным прокуратуры, 5 февраля 2026 года майор был задержан. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Для заместителя прокуратура просит меру пресечения в виде домашнего ареста.
Прокуратура разоблачила майора ДШВ на коррупционной схеме: смотрите видео
Какие громкие схемы недавно разоблачили правоохранители?
3 февраля прокуратура сообщила о разоблачении преступной группировки, которая занималась пособничеством в дезертирстве военнослужащих. Фигуранты дела организовывали вывоз военных из их воинских частей и помогали незаконно пересечь государственную границу.
В конце января НАБУ и САП разоблачили топ-чиновников ГПСУ, которые способствовали контрабанде сигарет в страны ЕС. В обмен на свободную дорогу в Европу пограничники получали по 3 тысячи евро за каждое авто с контрабандой. Среди причастных к делу – бывший председатель ГПСУ, генерал; начальник отдела одного из пунктов пропуска ГПСУ; бывшее должностное лицо ведомства.
Правоохранители разоблачили одесских медиков, которые выдавали фиктивные справки для уклонения от мобилизации. Они оформляли фиктивные медицинские документы и способствовали получению призывниками групп инвалидности.