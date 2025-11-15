Свинарчуки, "золотые батоны" и миндичгейт: история украинской коррупции – кто и как бежал из Украины с миллиардами

Украинский путь борьбы с коррупцией долог и тернист. От хаоса 90-х, когда коррупция была нормой выживания, к попыткам системной борьбы с НАБУ и САП. Редкие наказания, невозможная экстрадиция, затягивание судов на годы и топ-коррупционеры, живущие на виллах за границей с награбленными миллиардами – все это до боли знакомо.

Каждый президент обещал очищение, но система адаптировалась: "газовые схемы" Кучмы углубили зависимость от России, "дорогие друзья" Ющенко злоупотребляли дружбой, Янукович сделал коррупцию способом управления, с его "Межгорьем" и "золотым батоном". Во времена Порошенко скандалы стали более медийными благодаря СМИ и антикоррупционной вертикали: "бриллиантовые прокуроры", "Роттердам+", аферы Онищенко, "Свинарчуки". Зеленский обещал "сажать будем", и схемы продолжаются даже во время войны: военкомы, МСЭК, "яйца по 17", Энергоатом с "Карлсоном" Миндичем.

24 Канал напоминает наиболее резонансные и показательные дела времен Независимости. А чтобы никому из топ-коррупционеров не было обидно, упомянем их в хронологическом порядке.

Дело Павла Лазаренко

Познакомил украинцев с коррупцией пятый премьер-министр независимой Украины Павел Лазаренко. В 1999 году он был арестован при попытке въехать с фальшивым панамским паспортом в США., где у политика было ранчо.

Местные правоохранители быстро взяли украинского нардепа (с 1998-го он возглавлял фракцию собственной карманной партии "Громада") в оборот и разговорили на несколько отдельных эпизодов. Дело Лазаренко в США стало медийным, а он сам стал звездой коррупции.



Павел Лазаренко вместе с сыном Александром спешит на судебное заседание в США, 2004 год / фото Paul Sakuma / Associated Press, размещено в авторитетном издании New York Times, которое в своем материале называет Лазаренко "украинским клептократом"

В итоге Лазаренко приговорили к 97 месяцам тюремного заключения и штраф в 10 миллионов долларов за отмывание денег и другие преступления. Большую часть этого срока украинец отбыл под домашним арестом в своих апартаментах в Сан-Франциско, но немного побыл и за решеткой.

С 2012 года он – свободный человек и живет с новой семьей где-то в Калифорнии, будто намекая на то, что чист перед законом. Но только американским, потому что в Украине к нему осталось немало вопросов. Отечественная Фемида предпринимала несколько робких попыток заявить о своем праве на экстрадицию топ-коррупционера.

Справочно! Экстрадиция – юридическая процедура, по которому одно государство выдает другому лицо, которое разыскивают за совершение преступления, для привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора.

В Украине Лазаренко подозревали в хищении госимущества в особо крупных размерах, и Верховная Рада даже успела снять с политика депутатскую неприкосновенность (собственно, поэтому он и оказался в США). Но Америка крепко вцепилась в украинца и не отстала, пока (по слухам) не ободрала его до нитки. Остальное наследие Лазаренко поделили его бывшие клиенты в Украине, которым хватило ума не бегать по миру с поддельными документами.

Судебное преследование украинского гражданина в США сняло негласное табу в Украине на публикации в СМИ о коррупции Лазаренко, его окружении, партнерах и соперниках. Благодаря чему сформировался современный взгляд на 90-е – с противостоянием "днепропетровских" и "донецких", заказными убийствами и дерибанами.

При этом Павел Лазаренко, вполне вероятно, был даже не крупнейшим украинским коррупционером в свое время, а только менее осторожным. Именно в это время оформилась "украинская олигархия", которая бы ни была возможна без коррупции в высших эшелонах власти. О масштабах которой можем только догадываться и ностальгируя над "пленками майора Мельниченко" и вспоминая легендарное кучмовское: "Никаких ничьих интересов", бл..дь! Только государственные!"

Газовые дела, Фирташ и Тимошенко

Времена Кучмы – это также начало "газовых схем" или как тогда говорили "муток", а позже – "темок". Они также стоили государству миллионы или даже миллиарды долларов, а самое страшное – углубили энергетическую зависимость Украины от России, что впоследствии приведет к заключению кабальных контрактов с Москвой и значительным политическим уступкам по Черноморскому флоту и Крыму.

Все начиналось с "детских шалостей" кучмовского завхоза Игоря Бакая, продолжилось махинациями компании Юлии Тимошенко, а впоследствии схемами все той же Тимошенко и Игоря Фирташа.

Тот, кстати, ныне находится в Австрии и инвестирует немалые деньги, чтобы избежать экстрадиции в США, где на него заведено дело за взятку. Украина также настаивает на экстрадиции Фирташа, но пока в Украине идет война, никто возвращать олигарха под бомбы из уютной Вены точно не собирается.

"Любимые друзья" Ющенко

Устранение Кучмы и кучмизма, а главное – отсрочка прихода к власти в стране так называемого донецкого клана в результате победы Оранжевой революции и избрания Виктора Ющенко президентом не принесло Украине спасения от коррупции в высших эшелонах власти.

Наоборот, казалось, что стало хуже. Такой эффект дала свобода слова, которая пришла на место удушья времен Кучмы. Этому способствовало появление новых СМИ и распространение интернета, где коррупция стала топ-темой. На самом же деле все было, как обычно, то есть плохо.

Сюжет телеканала Ахметова о "любимых друзьях", 2005-й год: смотрите видео

Вокруг президента-либерала Виктора Ющенко, который хотел быть "отцом нации" и больше никем, образовался круг соратников, решивших использовать свою близость (время от времени дружбу) с президентом в своих интересах. Эту неформальную группу, которая на самом деле группой не была, в народе стали иронически называть "любі друзі", отдавая уважение забавному обращению, которое постоянно повторял Ющенко.

В число "любимых друзей" входили Александр Третьяков, Виктор Балога, Николай Мартыненко, Давид Жвания, Евгений Червоненко и другие, а главным был Петр Порошенко.



Он, получив после победы Майдана пост секретаря СНБО, был обвинен бывшим другом и партнером Александром Зинченко в том, что сформировал теневой Кабмин на базе СНБО и узурпировал власть в стране за спиной доверчивого президента.

Эти упреки стоили Порошенко только репутации, на скамью подсудимых он не попал, а обвинения разошлись в СМИ. Не были тогда наказаны и другие участники "кружка".

Период Януковича

Президентство Януковича – это сплошная коррупция, которая стала способом управления государством, а борьба с ней в высших эшелонах власти ограничивалась лишь местью "донецких" представителям "оранжевых".

Да, во времена Януковича за решеткой оказались Юрий Луценко и Юлия Тимошенко, команда Виктора Федоровича получила карт-бланш на грабеж страны. Фактически она воспринимала свою работу в Киеве как вахту, за время которой нужно было украсть побольше и отжать по максимуму примерно все.



Золотое пресс-папье в виде батона в натуральную величину и весом 2 килограмма, больше известное как "золотой батон", стало одним из символов клептократического режима Януковича / фото ЖЖ Ильи Варламова

Символом коррупции времен Януковича стала украденная им у государства резиденция "Межгорье". Но это был лишь эпизод на фоне системного "дерибана" и "отжима" бизнеса и собственности. Оператором коррупционных процессов был премьер Азаров, исполнителями – чиновники Арбузов, Клименко, Портнов и другие.

Наглое вымогательство осуществлялось в интересах семьи Януковича и в пользу его старшего сына Александра (он же "Саша-стоматолог") и кошелька семьи президента Сергея Курченко.

Не забывал Янукович и о старых друзьях, в частности о Юрии Иванющенко, больше известном как Юра Енакиевский.

Сумму ущерба, которую нанесла государству эта банда, трудно представить, еще хуже, что почти никто из членов ОПГ Януковича не был наказан, а за коррупцию – даже заочно. Поскольку большинство этих персонажей скрывается в России, вопрос экстрадиции пока не решен. Поэтому украинцы в такой ситуации пока надеются на карму и работу народных мстителей.

Президентство Порошенко

После победы Революции Достоинства и бегства Януковича благодаря работе СМИ топ-коррупция стала более видна, а терпимость общества к этим позорным явлениям существенно снизилась. Также значительную роль сыграло появление в Украине антикоррупционной вертикали, прежде всего НАБУ и САП, независимых антикоррупционных органов с опцией общественного контроля за их работой

Интересно, что в сфере общественного контроля произошла своя коррупция, потому что эту сферу попытались узурпировать грантовые организации, которые финансировались западными правительствами, которые, собственно, и дожали президента Порошенко, чтобы тот дал согласие на образование упомянутой вертикали.



Отдельные общественные деятели буквально перетянули на себя антикоррупционное одеяло и превратились в лоббистов, подлинную мотивацию которых стало трудно понимать. Они самопровозгласили себя мессиями и объявили о собственной неприкосновенности и, соответственно, вседозволенности.



Нардепы Кононенко, Грановский и Березенко во времена Порошенко регулярно получали подозрения в коррупции, но только от СМИ / фото "Украинская правда"

Активность украинских сотрудников, де-факто, западных структур сознательно или бессознательно сыграла злую шутку с Украиной. Потому что так упорно начали подсвечивать и бывало запугивать Запад украинской коррупцией (как известно – второй по благозвучию в мире), что в настоящее время сформировался негативный имидж Украины как государства сплошной коррупции, которая окутала все возможные сферы жизни. Сейчас такие тезисы, будто аксиому, говорит вице-президент США Вэнс и другие политики-популисты.

Конечно, проблем хватает, но не надо Украину прятать. Коррупция есть повсюду, это вам скажет любой Орбан или его зебры, а борьба с ней определяется не тишиной и отсутствием сообщений, а именно официальными разоблачениями и скандалами, а также реакцией общества на эти скандалы. Другое дело, что факт и обвинение нужно доказывать дальше в суде, чтобы коррупционеры получали реальные наказания. С этим пока есть проблемы, потому что часто дальше громких заголовков и эффектных роликов дело не заходит, но для этого мы и молодое государство. Кстати, далеко не всегда в этом виноват недостаток опыта, но это отдельный разговор.

Долгая прелюдия нужна была для того, чтобы показать, что Петр Порошенко был не самым плохим в истории Украины президентом, но именно на время его каденции приходится больше всего коррупционных скандалов.

Армейский друг Кононенко и вечный министр Аваков

Как и положено президенту (сарказм), у него был свой "дорогой друг"– таковым стал армейский друг и бизнесмен Игорь Кононенко. Именно его СМИ и расследователи коррупции видели на вершине коррупционной вертикали. Интересы Кононенко охватывали якобы разные сферы и ко всему ему было дело, даже к "модной" в 2025-м году энергетике. При этом ни одно сознательное обвинение относительно этого господина доведено до ума не было. После поражения своего патрона он потихоньку скрылся из страны и осел где-то за границей: то ли в Австралии, то ли в Испании на одной из своих роскошных вилл.

Не был наказан и министр внутренних дел Арсен Аваков. Этот харьковский бизнесмен, словно клещ, вцепился в МВД и превратил его в собственную вотчину, зацементировав таким образом неофициальное звание второго человека в государстве.

Фактически Аваков действовал автономно и крутил свои схемы по собственному усмотрению. Также назначал на высокие должности людей с уголовным прошлым, психическими расстройствами и отсутствием каких-либо компетенций. Иногда это могло быть одно и то же лицо (например, Илья Кива), иногда – родной сын (дело о рюкзаках Авакова), но с одним следствием – никому за это ничего не было. Сейчас Арсен Аваков проводит время на своей итальянской вилле Сан-Феличе-Чирчео и просто наслаждается жизнью.

"Бриллиантовые прокуроры"

Во времена Порошенко общество узнало, что деньги от коррупции лучше хранить не в бумажках, а в бриллиантах (конечно, если у вас есть такие возможности). Этому научили нас так называемые бриллиантовые прокуроры Владимир Шапакин и Александр Корниец.

Подробно Что следует знать о деле "бриллиантовых прокуроров": основные детали

Эти господа требовали взятки за "снятие шлагбаума" на добычу песка в Киевской области. На этом и погорели. Во время обысков у них изъяли 500 тысяч долларов наличными и еще многое другое, но самым главным стали 35 пакетиков с бриллиантами. Самое интересное произошло позже – генеральный прокурор Виктор Шокин начал отмазывать "бриллиантовых" подчиненных и уволил следователей и своего зама – Давида Сакварелидзе, который на этом деле активно пиарился.

Впоследствии "управу" на Шокина найдут только с помощью вице-президента Байдена, который, правда, имел свои причины (и своего Николая Злочевского). Кстати, судебное разбирательство дела до сих пор не завершено, потому что 10 лет для отечественной Фемиды – не срок.

Афера Онищенко

За "бриллиантовыми прокурорами" полетели и другие дела. Среди них "газовые махинации" вокруг компании Укргаздобыча народного депутата-моделелюба Александра Онищенко, который, похоже, в какой-то момент начал действовать в качестве агента российских спецслужб и пытался документировать незаконные торгово-денежные операции с окружением Петра Порошенко и самим президентом.



Александр Онищенко в окружении Пэрис Хилтон (или наоборот) / фото Jetsetter

Общественности врезались в память слова Онищенко о сумках с деньгами, которые он таскал в администрацию Порошенко. Считается, что коррупционная деятельность Онищенко нанесла государственному бюджету Украины ущерб почти на 3 миллиарда гривен.

В итоге на депутата возбудили несколько дел, но он бежал и сначала скрывался где-нибудь в Европе или ОАЭ, а затем окончательно осел в Германии. Украина несколько раз обращалась в немецкие суды за экстрадицией своего гражданина, но судьи Высшего земельного суда Ольденбурга вежливо отказывали, объясняя это нехваткой комфорта в украинских тюрьмах.

Возможно, именно поэтому тогдашний министр юстиции Украины Денис Малюська придумал VIP-камеры.

"Роттердам+" и торговля на крови

Но даже дело Онищенко потускнело на фоне масштабной схемы, которая вошла в историю как "Роттердам+". Согласно ей, Украина, которая в результате гибридной российской агрессии потеряла Донбасс с его угольной индустрией, должна компенсировать потребность в горючих ископаемых углем из ЮАР, цена на который формировалась за счет определения цены в порту прибытия (нидерландском Роттердаме) и добавления расходов на доставку в Украину (тот же "+").

Конечно, никто уголь ни из какой Африки не вез, а тянул его из шахт оккупированного ОРДЛО (так во второй половине 2010-х называли оккупированную россиянами часть Донбасса).

Видео к 5-му юбилею формулы "Роттердам+":

СМИ писали, что в этой схеме были задействованы Ринат Ахметов как владелец ДТЭК и большинства шахт (странно, что в этом тексте фамилия самого богатого украинца появилась только сейчас), а также миньон Петра Порошенко – Игорь Кононенко и другие действующие лица, например, уроженец Тореза Виталий Кропачев, мгновенно взлетевший к статусу олигарха на минималках. Самое неприятное, что заработали на схеме и сепаратисты так называемых ДНР/ЛНР, получавшие из Украины живые деньги на финансирование своих пиратских республик.

Считается, что в результате действия схемы "Роттердам+" украинцы как потребители электроэнергии переплатили структурам Ахметова на 20 миллиардов гривен больше (с 2016 по 2019 год). В 2025 году расследование коррупционной схемы было вновь возобновлено и Высший антикорсуд (ВАКС) начал судебное разбирательство (на скамье подсудимых – мелкие клерки из ДТЭК), отметив, что общие потери государства составляют 39 миллиардов гривен. Это в 9 раз больше, чем от "ландромата" Тимура Миндича.

Ода зрадости – забытый хит 2016: смотрите видео:

Роль Медведчука

Интересно, что посредником между Киевом и ОРДЛО выступал еще один титан украинской коррупции Виктор Медведчук, который в то же время позиционировал себя как посредник между Украиной и Путиным, а за это получал "плюшки" и там, и там.

В России ему и его семье дали в "окормление" несколько предприятий, месторождений и целый НПЗ – Новошахтинский завод нефтепродуктов, а в Украине разрешили создать медиаимперию и дали установить контроль над частью магистрального нефтепродуктопровода "Самара"– Западное направление", которая стала известна как "труба Медведчука".



Медведчук странным образом сблизился с командой президента Порошенко под прикрытием участия в потенциальных обменах пленных / фото соцсетей

Иногда к этому названию добавляют фамилию Порошенко, потому что бережливый украинский президент остался в схеме. Собственно, поэтому сейчас ходит по судам (ибо дело продолжается) и получил санкции от СНБО.

Насчет Медведчука, то его эпически схватили в 2022 году, а впоследствии не менее эффектно обменяли на украинских военных – героев обороны Мариуполя В настоящее время Медведчук скрывается в России.

Сбои и корректировка коррупционной системы

Дело“ бриллиантовых прокуроров” стало маркерным и показало, что:

коррупция никуда не делась;

власть оказывает яростное сопротивление и действует в рамках стратегии “рука руку моет".

Впоследствии последний факт подтвердился во время "дела судьи Чауса", который хранил деньги от взяток в стеклянных банках на огороде. Этого господина буквально похитили спецслужбы, (интересно, кто им приказал это сделать?) и подбросили в Молдову.

Впрочем, иногда система все же давала "сбой" и бросала общественности "большую рыбу". Таким стало "янтарное дело" депутата из Житомира Борислава Розенблата.

Он "погорел" на взятке в 300 тысяч гривен, которые хотел получить за "крышевание" янтарного бизнеса и внесение выгодных "янтарной мафии" законодательных изменений. Приспешником Розенблата (БПП) был уманьчанин Максим Поляков ("Народный фронт"), но проблемой стало то, что общались они не с эмиссаром копателей янтаря, а с тайным агентом НАБУ "Екатериной Сикорской", которая утверждала, что представляла арабских инвесторов в украинскую ископаемую смолу.

Все переговоры подробно документировались и стали медийной бомбой. Впрочем, от смакования деталей до рассмотрения дела прошло более 5 лет.

Сейчас как Розенблат, так и Поляков находятся в Украине и старательно ходят на суды. При этом первый добился признать себя потерпевшим из-за хитрости НАБУ, а второй засветился в неправомерном получении 367 тысяч гривен из бюджета (больше, чем от "Екатерины") компенсации за жилье.

При этом до сих пор ходят слухи, что Розенблата и Полякова "сливала" именно "янтарная мафия", ибо те:

полезли не в свои дела;

нарушили баланс сил;

едва не обрушили рынок коррупции демпингом, потому что получать взятки в гривнах – моветон.

Другим человеком из "системы", который оказался на скамье подсудимых, стал влиятельный и богатый депутат Николай Мартыненко. Он считался одним из "кошельков" партии Авакова и Арсения Яценюка "Народный фронт" и при этом активно влиял на политические процессы и принятие решений, возглавлял комитет Верховной Рады по топливно-энергетическому комплексу.

Как считается, он перехватил "кураторство" над ныне модным Энергоатомом и изрядно присосался к украинским АЭС. Также его интересы достигали титанового бизнеса. Дела по аферам Мартыненко завели еще в 2016 – 2017 годах, в Украине и Швейцарии.

Политика обвинили в завладении средствами Энергоатома на 6, 4 миллиона евро и средствами Восток ГОК на 17, 2 миллиона долларов (поставки уранового концентрата из Казахстана через австрийскую "прокладку" Steuermann). Бонусом уходили 300 тысяч долларов взятки от чешской компании SKODA JS.



Николай Мартыненко попытался превратить суд в политическое шоу / фото Грати

В апреле 2017 года Мартыненко задержали детективы НАБУ, но через три дня отпустили. Тот выбрал единственно возможный путь защиты – обвинение в политических репрессиях и давлении президента Порошенко на правительство Яценюка. Порошенко намек понял и завершать дело пришлось уже его преемникам. Следовательно, обвинения в "репрессиях против патриотов" по делу Мартыненко Владимир Зеленский получил в наследство.

Дела Мартыненко рассматривается сразу в нескольких юрисдикциях. Есть приговор швейцарского суда, который в июне 2020 года признал Николая Мартыненко виновным в отмывании денег и приговорил к 28 месяцам заключения (16 месяцев условно), но и оно утонуло в апелляциях.

В Украине дело рассматривает Высший антикорсуд (ВАКС), но и там все затягивается. Сам Мартыненко покинул Украину в начале полномасштабного вторжения (любопытно посмотреть в глаза политикам, которые брали его на поруки), последний раз его видели в аэропорту Вены в марте 2024 года.

в начале полномасштабного вторжения (любопытно посмотреть в глаза политикам, которые брали его на поруки), последний раз его видели в аэропорту Вены в марте 2024 года. Легендарное одеяло Насирова

Еще одно дело, которое Зеленский получил "в наследство"– история легендарного мнимого больного председателя федерации дзюдо и руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Представитель БПП был участником газовых схем Онищенко и получал от этой взятки за "слепоту".



Насиров и его одеяло / фото 24 Канала

Во время получения очередного транша Насирова взяли с поличным. Но запомнился он не этим, а эффектным появлением в зале суда в горизонтальном положении и под клетчатым одеялом в 2017 году.

Дело Насирова длилось до 31 октября 2025 года, пока ВАКС не поставил в ней точку. Мнимому больному присудили 6 лет тюрьмы и 17 000 гривен штрафа.

Свинарчуки

Список громких коррупционных дел тех времен можно продолжать и дальше, можно вспомнить тайное путешествие верховного главнокомандующего на Мальдивы, которое спецслужбы провели как операцию прикрытия, можно говорить об эхе глобального оффшорного скандала, который задел украинскую элиту, но стоит остановиться на одном очень показательном, потому что оно фактически "похоронило" президента. Это так называемое дело Свинарчуков.

Свинарчук – настоящая фамилия приближенного к Порошенко бизнесмена, управляющего его бизнесов (тех самых "слепых трастов" и первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Как оказалось, он после перехода на чиновничью службу от бизнеса не отказался, а продолжил обогащаться за счет стратегической для Украины сети предприятий "Укроборонпром". Причем делал это цинично и небрежно, доверив сделки собственному сыну.

Такая чувствительная история не могла не взорваться – факты, обнародованные в программе расследований Дениса Бигуса, возмутили людей и стали одним из решающих факторов разгромного поражения президента Порошенко на выборах 2019 года.



Олег Гладковский и Петр Порошенко / фото АП

Весной 2019 года его называли не иначе как "седой мародер", обыгрывая предыдущее уважительное прозвище президента – "седовласый гетман", которое насаждали его интернет-поклонники.

Как это часто бывает, "дело Свинарчуков" забуксовало, Гладковский с семьей скрылся в Испании, экстрадицией пока даже не пахнет.

Коррупция во времена президента Зеленского

Владимир Зеленский построил свою сенсационную кампанию на лозунгах и призывах искоренить коррупцию в Украине. Это его: "Весна придет – сажать будем" было гениальным слоганом, в который уверовали украинцы. Как простые, так и обремененные топ-коррупцией.

А как было не поверить, когда сам Зеленский без остановки записывал "видео", где говорил о предстоящей "команде мечты"– группе идеальных менеджеров-технократов, в которой не будет армейских друзей президента, кумовьев и других свинарчуков, а будет честность и профессионализм. Конечно, это был откровенный популизм. Возможно, в это верил сам шестой президент Украины, но реальность была иной.

Во главе его патронажной службы – Офиса Президента – оказался откровенный авантюрист с манерами тролля Андрей Богдан, а во главе правительства поставили не готового к этой роли Алексея Гончарука. При этом остался "вечный глава МВД" Арсен Аваков и многие другие мастера схем.

Сажать всех коррупционеров также быстро не получилось – дела затягивались, спускались на тормозах и разваливались. Исключений было немного.

Одним из них стало задержание в августе 2019 года на взятке (всего требовал 1, 1 миллиона долларов) бывшего замминистра с временно оккупированных территорий Юрия Гримчака. Уже 23 февраля 2022 года он тихо и без лишней суеты получил свои 10 лет тюрьмы.

Новые факты и разоблачения коррупции шокировали почти каждую неделю. Да, в первые годы правления Зеленского была разоблачена масштабная ОПГ, действовавшей под видом Окружного административного суда Киева (ОАСК). Там крутились безумные деньги и судьи вели себя как всесильные "властители жизни", которые мечтали как "отжать" из Лувра "Мона Лизу".



Председатель Окружного административного суда Киева Судья Павел Вовк вывел коррупцию на новый уровень и задал тренды / фото ОАСК

В 2022 году по приказу Зеленского ОАСК был ликвидирован, но это была только капля в море, ведь прогнила вся система. Впоследствии это доказал арест председателя Верховного суда Всеволода Князева. Тот погорел на взятке в 2, 7 миллионов долларов от олигарха Константина Жеваго за дело, где Жеваго и его компания Ferrexpo были правы и должны были победить без всякого вмешательства.

Олигарх ныне сидит во Франции, которая регулярно отказывает Украине в экстрадиции, теперь – из-за угрозы жизни господина Константина от рук российских оккупантов. Интересно, что взяточническим оператором выступила уважаемая юрфирма "Ильяшев и партнеры", которые должны были получить за это 2% от суммы взятки.

Полномасштабное вторжение россиян сплотило украинцев перед общей угрозой, но не остановило коррупционные схемы. Сложилось впечатление, что отделавшись испугом первого года полномасштабки, коррупционеры очухались, адаптировались и разработали новые схемы получения незаконных сверхприбылей.



Татьяна Крупа на скамье подсудимых / фото ЦПК

Новыми звездами коррупции во время войны стали украинские военкомы (наиболее известный случай – одессит Евгений Борисов), врачи (председатель Хмельницкой Медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК)) Татьяна Крупа и подрядчики-исполнители государственных контрактов (семья Гринкевичей).

Не отставали от них и традиционные чиновники – вспомним "яйца по 17 гривен" на закупках Минобороны, арест Александра Лиева, разоблачение уже в 2025 году бывшего главы Луганской ОВА и Мукачевской РВА Сергея Гайдая.

А добила всех история "Карлсона"- Миндича, который завербовал "Профессора"- Галущенко и вместе с ним присосался к Энергоатому, от которого с таким усилием отсоединили Николая Мартыненко. Затем все вместе "отмывали" деньги и раздавали другим министрам, в частности – Алексею "Че Геваре" Чернышеву.

В настоящее время по делу продолжаются суды. Прокуроры САП пугают, что коррупция в Энергоатоме – только эпизод масштабной и многоуровневой схемы, намекая также на Минобороны и другие отрасли.



Миндич и Цукерман – Dynamic Duo отечественной коррупции / фото соцсети

Президент Зеленский при этом, словно тот Ли Куан Ю, должен наказывать своего друга и партнера введением санкций, но хитрым способом – не как на гражданина Украины, а Израиля. Миндич и его подчиненный "черный бухгалтер" Цукерман скрылись именно там. И это действительно прекрасное место для укрывательства от коррупционных расследований.

Государство Израиль своих граждан не выдает и чихать хотело на запросы по экстрадиции, пусть речь идет о последнем Рабиновиче (Вадиме Зиновьевиче).

Украина в трендах

Коррупция – не современное и не украинское изобретение. В этом легко убедиться, банально открыв в соседней вкладке новостную ленту. Там вы точно увидите сообщение о 5-летнем сроке для президента Франции Саркози, масштабные разоблачения злоупотреблений в профсоюзах Израиля (дело Гистадрут), которые являются донорами правящей партии "Ликуд".

А еще – скандалы с неизвестными заработками семьи премьера Португалии, фактическая взятка Трампа от Катара (самолет в подарок) и раздача государственных контрактов компаниям родственников или друзей президента США. Вспомните купленного россиянами немецкого канцлера Шредера и лидера французских ультраправых Марин Ле Пен, обвинения в адрес премьера Словакии по связям с итальянской мафией и дворец Виктора Орбана, который даст прикурить даже Межгорью.

При этом именно венгерский автократ и его люди являются едва ли не величайшими обличителями украинской коррупции и кричат о ней чуть ли не с каждого утюга.

Последнее громкое заявление от министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто касалось операции "Мидас":

Брюссель уже много лет финансирует сделки украинского государства за деньги европейских людей. Тем временем в Украине процветает коррупция, поэтому не удивительно, что никто еще не видел точного отчета о расходовании средств, полученных от ЕС... Пора остановить это безумие, нужно прекратить посылать деньги европейских граждан в Украину!

На самом деле люди, которые реагируют на расследование коррупции хуже, чем на факт ее существования, априори делают неправильно. Ибо принцип "нет расследований – нет коррупции" глубоко ошибочный, потому что она есть даже в Ватикане.



Украинское общество уже не будет мириться с коррупцией и не будет считаться с прошлыми заслугами / фото 24 канал

Масштабное разоблачение фактов коррупции и теневых схем в украинском Энергоатоме сейчас действительно среди важных новостей в Европе и мире. Понять партнеров и союзников можно и нужно, ведь они сейчас фактически финансируют наше сопротивление.

За разоблаченные преступления нам стыдно самим. Но только за преступления "Карлсона", "Решека" и "Шугармена" и т.д., а не за сам факт разоблачения. Это ведь сигнал того, что Украина не пускает все на самотек и не пытается спрятать концы в воду, а демонстрирует желание расследовать громкие дела (даже при участии друзей действующего президента), а значит – несмотря ни на что – на правильном пути.