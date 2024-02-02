Российская армия тонет в коррупции, взятки дают за все возможные документы, – разведка Британии
Источник:Минобороны Британии
Коррупция в российские армии уже стала системной проблемой, а ее история тянется уже десятилетиями. С началом полномасштабного вторжения она расцвела по-особенному.
Россияне берут и дают взятки за награды, сертификаты участника боевых действий, за уклонение от мобилизации и другие документы. Сумма некоторых услуг может достигать 1 миллиона рублей.
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Взяточничество в армии
Как отмечает британская разведка, российская армия утопает в коррупции. Как обнаружили российские оппозиционные СМИ, есть тысячи случаев взяточничества. "Вознаграждение" дают или требуют за различные услуги – отпуск, сертификацию физической подготовки, воинское звание, водительские права и избежание дисциплинарных взысканий против солдат за использование смартфонов или тех, кто напился.
После февраля 2022 года набор "услуг" был расширен, чтобы включить сертификаты о травмах, награды за участие в "Специальной военной операции" и избежание отправки на боевую миссию,
– отмечают в разведке.
Для коррумпированных российских офицеров эта деятельность является очень прибыльной. Расценки начинаются от 40 000 рублей, а сертификат о травме – во избежание отправки на передовую, стоит уже до 1 миллиона рублей.
Отмечается, что военная коррупция является давней проблемой России – подобные вопросы расследовали с 1990-х. Вполне вероятно, что коррупция значительно подрывает эффективность российских военных. Шанс, что ее преодолеют очень низкий.
Последствия войны для России
- Россияне все больше ощущают последствия военной агрессии, которые осуществляют против Украины – в частности, на их же территории. В ГУР отметили, что войну жители страны-агрессора будут чувствовать все больше. "Хлопки" будут расцветать все больше.
- Недавно под украинские удары начали попадать важные для российской экономики и армии нефтеперерабатывающие объекты. Беспилотники атаковали Усть-Лугу, которая экспортировала более 40% общего морского экспорта страны-агрессора, а также НПЗ "Невский мазут" в Санкт-Петербурге.
- Не так давно Росстат показал статистику смертности на территории государства-террориста после полномасштабного вторжения России в Украину. Как выяснилось, в 2022 году мужчины в России стали умирать гораздо чаще женщин по сравнению с 2019-м. Это же полностью развеивает ложь о "потерь нет".