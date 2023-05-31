Забыла 63 миллиона: депутат Киевсовета подозревается в не декларировании состояния

Депутат Киевсовета могла указать заведомо ложные данные в декларации за 2020 год. По версии антикоррупционных структур, чиновница не указала сразу несколько источников дохода на достаточно большую сумму.

САП и НАБУ сообщили о подозрении женщине, занимающей должность депутата Киевского горсовета. В настоящее время ее местонахождение не установлено. Продолжается досудебное расследование.

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Какую сумму не указала депутат с Киевщины

Женщину подозревают в декларировании недостоверной информации. Она, вероятно, не указала в ежегодной е-декларации за 2020 год состояние более чем на 63,7 миллиона гривен. Эта сумма превышает прожиточный минимум в 4000 раз.

Откуда у депутата могли быть такие деньги

Следствие изучило материалы НАПК и предварительно установило много интересных обстоятельств. Так, в 2020 году женщина, вероятно, получила ценные бумаги и заработала на их продаже 55,6 миллиона гривен, которые не указала. Кроме этого, она неправильно отметила стоимость своего земельного участка в Киеве.

Также депутат не указала общий доход от продаж мотоцикла Harley-Davidson и автомобиля Land Rover в размере 192 тысяч гривен. А еще она не упомянула о страховых выплатах на сумму более 19 тысяч гривен, полученных на ремонт машины.

Другие дела НАБУ и САП

Похожий случай произошел с легкоатлеткой Ольгой Саладухой. Ей НАБУ и САП тоже сообщили о подозрении во внесении недостоверных сведений в е-декларацию. Народная депутатка от партии "Слуга народа" могла не указать свой недостроенный дом возле Киева.

Не так давно дело бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова и его советника передали в суд. НАБУ и САП обвинили их в неправомерном получении 21 миллиона евро и 5,5 миллиона долларов. Эта взятка считается крупнейшим в истории нашей страны.

Также следует напомнить о деле Всеволода Князева. В ходе расследования сотрудники САП и НАБУ провели обыски на дому и в кабинете экс-председателя Верховного Суда. Они изъяли почти полмиллиона долларов наличными.