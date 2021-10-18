Коррупционный скандал: партия Курца бешеными темпами потеряла поддержку у австрийцев

Лидер консервативной Австрийской народной партии (OVP) Себастьян Курц потерял пост канцлера из-за коррупционного скандала. В связи с этим его партия начала резко терять поддержку избирателей.

Об этом свидетельствует последний опрос. Отмечается, что поддержка Австрийской народной партии уменьшилась с 34% до 26% после обвинений в отношении бывшего канцлера Курца.

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В то же время партия, назначившая бывшего министра иностранных дел Александра Шалленберга новым канцлером, лишь немного опережает оппозиционных социал-демократов, которых поддерживают 24% опрошенных избирателей.

Около 71% респондентов сочли отставку Курца с поста канцлера оправданной, а 22% считают, что она необоснованна. По мнению двух третей опрошенных, обвинения против Курца имеют основания. Вместе с тем 23% считают, что в этом деле нет ничего незаконного.

Коррупционный скандал с Себастьяном Курцом: что известно

В начале октября в офисе канцлера Себастьяна Курца австрийские следователи провели обыски. Мотивом стало дело о злоупотреблении доверием, взяточничестве и коррупции.

На фоне расследования по делу о коррупции канцлер Австрии 9 октября заявил, что уходит в отставку.

Уже на следующий день, 10 октября 2021 года, президент Австрии Александер Ван дер Беллен сообщил, что новым канцлером страны станет глава МИД Александер Шалленберг.