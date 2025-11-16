Об этом 24 Каналу рассказал политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, отметив, что важно провести тщательный аудит государственных предприятий, чтобы выявить все подводные камни. Это – самое главное. И правительство уже этим занимается.

Какие проблемы еще нужно решить?

По словам Чаленко, масштабный аудит всех государственных компаний – это правильное решение. Однако есть вопрос относительно того, сколько времени все это продлится. Пока об этом не говорили.

Пока не обозначили четкие сроки завершения аудита. Это может создать пространство для различных информационных спекуляций,

– отметил Чаленко.

Не стоит забывать, что Госаудитслужба и Счетная палата годами имеют серьезное недофинансирование. Это нужно было бы исправить, чтобы они могли эффективнее работать.

Относительно перезагрузки наблюдательных советов и руководств предприятий – все будет зависеть от того, какую реальную работу там проведут. Это должны быть не только политические шаги, но и взвешенные профессиональные отборы. Важно, чтобы люди, которые профессионально выполняют свою роль, не стали "жертвой",

– сказал Чаленко.

Реакция власти на скандал с Миндичем: коротко