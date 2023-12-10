На замену "Аскольду": Россия перегнала новый корабль из Татарстана, – Defence Express
Источник:Defense Express
Журналисты Defence Express рассказали, что россияне перегнали во временно оккупированную Керчь новый ракетоноситель. Речь идет о новом корвете проекта 22800 "Каракурт".
Это российское судно является носителем ракет типа "Калибр". Новый "Каракурт" перегнали в Керчь на смену поврежденному кораблю "Аскольд".
Интересно Какие корабли Черноморского флота Россия оставила в Севастополе после успешных ударов Украины
"Каракурт" прибыл в Керчь на смену "Аскольду"
В Defence Express изучили инфографику, созданную OSINT-аналитиком MT_Anderson на основе спутниковых снимков. Она показала текущее состояние ракетных корветов проекта 22800 "Каракурт", оснащенных крылатыми ракетами "Калибр".
Согласно данным журналистов, ранее уничтоженный в результате ракетных обстрелов 4 ноября 2023 года корвет "Аскольд" сейчас находится на ремонте на заводе "Залив" во временно оккупированной Керчи. Поврежденные части корпуса корабля закрыли сверху русские.
Текущее состояние корветов проекта 22800 "Каракурт" в составе Черноморского флота / Фото MT_Anderson
Особый интерес вызывает снимок, сделанный 5 декабря 2023 г. в Новороссийске. На фото изображены два "Каракурта", в том числе завершенный и испытанный корабль под названием "Амур", а также, предположительно, судно "Туча".
В отличие от трех предыдущих "Каракуртов", построенных на керченском заводе "Залов", корвет "Туча" был построен на верфи в Зеленодольске, расположенном в Татарстане, на берегу Волги. Итак, существует предположение, что россияне транспортировали новый корабль "Калибр", который, возможно, заменил уничтоженный "Аскольд", в Новороссийск через Волго-Донской канал.
Корабль "Туча", который россияне перегнали из Татарстана / Фото из открытых источников
Что известно о новом российском корвете "Туча"
Корвет Туча был заложен в 2019 году и спущен на воду в Зеленодольске в июле 2023 года.
По своим характеристикам судно не отличается от предыдущих кораблей проекта 22800 Каракурт:
- полное водозамещение – 870 тонн;
- длина и ширина корпуса – 67 и 11 метров;
- автономность плавания – до 15 суток;
- экипаж – 39 человек;
- вооружение – 76-миллиметровая пушка, восемь пусковых под ракеты "Калибр" или "Оникс", "Панцирь" (в морской версии), а также дрон Орлан-10.
Россия решила восстанавливать "Аскольд"
- Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что россияне решили восстанавливать свое судно "Аскольд". По словам военного, россияне подняли судно из воды и поставили на причал.
- Плетенчук напомнил, что малых ракетных кораблей, к которым относится и "Аскольд", Россия планировала разместить в Черном море пять единиц. Пока в акваторию зашло судно из Зеленодольска.
- Следует отметить, что судно "Аскольд" было повреждено 4 ноября. Корабль получил серьезные повреждения и был выведен из строя.