Косово и Сербия договорились о деэскалации: на пункты пропуска зайдут силы НАТО

Представители частично признанного Косово и Сербии договорились о деэскалации на границе. Согласно договору, Приштина отведет силы спецназначения от сербской границы. Их место займут военные Североатлантического Альянса.

Об этом сообщил спецпредставитель ЕС по делам Западных Балкан Мирослав Лайчак. Договор согласовали после двух дней дискуссий.

Ранее Силы НАТО в Косово прибыли на админграницу с Сербией

Военные НАТО будут дислоцироваться в 2 КПП

Мы договорились! После двух дней напряженных переговоров только что достигнуто соглашение о деэскалации и пути вперед,

– написал Лайчак

Военные НАТО будут дислоцироваться в двух КПП "Ярине" и "Брняк", на данный момент там находился косовский спецназ.

Следующий шаг для сторон – образование рабочей группы. Она займется вопросом автомобильных номеров в Северном Косово. Ведь большинство населения здесь – сербы с сербскими номерами на машинах, а это не устраивает Приштину.



Результат договоренности между Косово и Сербией / Фото из твиттера Лайчака

Что известно о конфлкте на границе Косово и Сербии

Эскалация произошла 20 сентября.

Косовские правоохранители на двух пунктах пропуска начали принудительно заменять автомобильные номера на машинах.

За это у водителей брали по 5 евро.

Местные сербы устроили акцию протеста.

Сербия перевела армию в повышенную боеготовность.

Также над пограничным пунктом "Ярине" Сербия подняла в воздух два вертолета.

В ЕС призвали стороны к сдержанности.

Украинское МИД, несмотря на то, что Украина не признает независимость Косово, внесло определенные рекомендации гражданам Украины.

Текст публикации Мирослава Лайчака:

Мы договорились! После двух дней напряженных переговоров только что достигнуто соглашение о деэскалации и пути вперед. Я благодарю Бесника Бислими и Петра Петковича за готовность вести переговоры и договариваться на благо людей.