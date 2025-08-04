В пятницу, 8 августа, подходит к концу дедлайн, который Дональд Трамп установил для Путина. Перед тем, как выделенное диктатору время на прекращение огня истечет, Украину и Россию посетят специальные представители президента США.

Так, в Россию прибудет Стив Уиткофф. По словам Трампа, этот визит запланирован на среду или четверг. Также американский лидер отметил, что именно россияне попросили, чтобы специальный представитель посетил их, передает 24 Канал.

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Когда в Украину приедет Кит Келлог?

Тем временем в Украину приедет Кит Келлог. По данным "Украинской правды", он прибудет в конце недели.

В рамках визита планируется встреча представителя президента США с Владимиром Зеленским.

Напомним, что Дональд Трамп пообещал 8 августа ввести против России новые санкции, если до этого времени она не согласится на перемирие.

Кроме того, президент США рассматривает возможность введения тарифов против стран, которые покупают российскую нефть. Среди них – Индия. На протяжении многих лет Вашингтон придерживался осторожной политики в отношении Нью-Дели, рассматривая его как противовес Пекину. Впрочем, Трамп был вынужден пересмотреть этот привычный подход, чтобы усилить давление на Путина.