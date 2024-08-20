Оккупанты изолированы: военнослужащий ВСУ назвал главные успехи операции на Курщине

ВСУ осталось пройти еще 2,6 километров, чтобы замкнуть условный "котел" для российских войск в Глушковском районе. Предшествовало этому уничтожение мостов через реку Сейм на Курщине. Об этом пишет издание BILD. Форсировать ее, убегая под ударами украинской артиллерии и авиации, россиянам будет сложно, они понесут огромные потери.

Об этом озвучил в разговоре с 24 Каналом эксперт по вопросам безопасности, военнослужащий ВСУ Иван Варченко, добавив, что ширина реки составляет 50–70 метров. В "котле" могут оказаться ориентировочно 3000 российских военных.

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Логистика врага уничтожена

Эксперт по вопросам безопасности подчеркнул, что украинцы мастерски провели спецоперацию по изоляции определенных российских подразделений, которые находятся на территории нескольких приграничных районов и чуть дальше от границы, на несколько десятков километров, благодаря уничтожению мостов.

Они уничтожили эффективную логистику врага в снабжении этих подразделений, которые оказались теперь ограниченными в своей динамике движения. Россияне близки к оперативному окружению и принятию серьезных для себя решений: остаться живыми или погибнуть ради безумных и абсурдных идей Путина,

– озвучил Варченко.

Украинские силы создали сейчас такие условия, чтобы часть россиян, которая хочет обороняться на территории Курской области, было трудно это сделать. Варченко отметил, что Силы обороны Украины сделают все, чтобы у противника не было возможности убежать.

В связи с ситуацией на Курщине к российским войскам, которые оказались в изоляции, обратились представители проекта "Хочу жить". Они призвали российских солдат сдаться в плен ВСУ и назвали это единственным разумным решением, ведь пути отхода для них перерезаны.