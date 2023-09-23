"Крабовая ловушка": ССО ударили по штабу Черноморского флота России во время совещания руководителей

Силы специальных операций ударили по штабу Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе во время совещания руководящего состава. Вот поэтому сейчас русские генералы ранены.

Соответствующую информацию Силы специальных операций рассказали на следующий день после атаки 23 сентября. Военные также объяснили, как происходила операция по атаке по штабу россиян.

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Что нового известно об атаке по штабу Черноморского флота России

Вызывающая и кропотливая работа Сил специальных операций позволила "вовремя и точно" поразить штаб Черноморского флота во время проведения совещания руководящего состава флота России во временно оккупированном городе Севастополь,

– рассказали военные.

Силы специальных операций рассказали, как все происходило. В частности, они передали данные воздушным силам для нанесения поражения. Дальше уже свою работу проделали они.

"Детали проведения станут известны, когда это будет возможно, а результат - десятки погибших и раненых окупантов, среди которых высший руководящий состав флота", - заверили военные.