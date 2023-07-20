Лукашенко собирает вагнеровцев в Беларуси: спасут ли они его, когда режим Путина падет

Александр Лукашенко собирает на территории Беларуси вагнеровцев, которые, по его мнению, помогут ему защититься. Впрочем, у него нет шансов удержать ситуацию, когда путинский режим потерпит крах.

Это в эксклюзивном интервью 24 Каналу сказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что наемники ЧВК "Вагнера" не придают Лукашенко никакой силы.

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"Пригожин не является человеком с добавленной стоимостью. Он военный преступник масштабного типа. Его организация признана террористической. Он не придает Лукашенко ни силы, ни мощи, ничего", – подчеркнул Подоляк.

Роль Лукашенко

Сегодня Александр Лукашенко исполняет роль своеобразного фанфарона, безответственно относящегося к своим заявлениям. Он полностью зависим от российских денег и не является менеджером, а исключительно пропагандистом.

Он думает, что забирает всех, создает внутреннюю критическую массу в Беларуси и там не будет протестов? Но это не так. Это все "инородные тела". Вся ультрапатриотичность, культивируемая в России и Беларуси, она совершенно несовременна. Она востребована максимум у 20% населения,

– отметил чиновник.

Михаил Подоляк о вагнеровцах в Беларуси и деятельности Лукашенко: смотреть эксклюзивное интервью

Поэтому у белорусского диктатора нет никакого шанса удержать ситуацию под контролем, когда путинская вертикаль власти потерпит крах. А это единственный шанс для перехода в более стабильный миропорядок.

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