"У врага отпало желание продвигаться здесь вперед": 3-я штурмовая об освобождении Красногоровки
Третья штурмовая бригада выбила российских оккупантов из Красногоровки Донецкой области. Красногоровку было очень важно освободить еще и для того, чтобы вернуть определенное тактическое преимущество на этом участке.
Сейчас враг не пытается продвигаться в направлении Красногоровки. Об этом 24 Каналу рассказал майор ВСУ, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин.
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"Сейчас после наших действий враг именно по этому направлению успокоился. Там у него отпало желание продвигаться вперед. Здесь не только тактическое положение. Вопрос еще в том, что перед Красногоровкой есть позиции, которые легче и лучше удерживать. Поэтому очень важно было их вернуть, чтобы вернуть определенное тактическое преимущество на этом участке", – объяснил он.
Важно уничтожать вражескую силу
Максим Жорин отметил, что вторым чрезвычайно важным моментом является задача, над которой постоянно работают ВСУ. Говорится о постоянном максимальном уничтожении вражеской силы, личного состава и техники.
Я считаю, что их потенциал, их попытки наступления закончатся только тогда, когда мы уничтожим критическое для них количество личного состава и техники. Над этим мы работаем,
– подчеркнул заместитель командира.
Оккупантов выбили из Красногоровки: что известно
- В среду, 28 февраля, бойцы Третьей штурмовой бригады выбили россиян из Красногоровки, что в Донецкой области. Накануне силы российского войска накатами атаковали юго-восточную часть Красногоровки и вошли в город.
- Чтобы не позволить российским военным там закрепиться, подразделения Третьей отдельной штурмовой бригады, бойцы 1-го и 2-го штурмовых батальонов осуществили боевую операцию. Ее цель – зачистить город от сил врага.
- За короткий промежуток времени враг подготовился к длительной обороне и несмотря на сопротивление и тяжелые бои, украинские бойцы нанесли захватчикам неотвратимые потери – примерно 100 оккупантов "200-ми" и "300-ми".
- Россияне отказались от сдачи в плен. Поэтому их ликвидировали в домах, которые они заняли.