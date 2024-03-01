"У врага отпало желание продвигаться здесь вперед": 3-я штурмовая об освобождении Красногоровки

Третья штурмовая бригада выбила российских оккупантов из Красногоровки Донецкой области. Красногоровку было очень важно освободить еще и для того, чтобы вернуть определенное тактическое преимущество на этом участке.

Сейчас враг не пытается продвигаться в направлении Красногоровки. Об этом 24 Каналу рассказал майор ВСУ, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин.

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"Сейчас после наших действий враг именно по этому направлению успокоился. Там у него отпало желание продвигаться вперед. Здесь не только тактическое положение. Вопрос еще в том, что перед Красногоровкой есть позиции, которые легче и лучше удерживать. Поэтому очень важно было их вернуть, чтобы вернуть определенное тактическое преимущество на этом участке", – объяснил он.

Важно уничтожать вражескую силу

Максим Жорин отметил, что вторым чрезвычайно важным моментом является задача, над которой постоянно работают ВСУ. Говорится о постоянном максимальном уничтожении вражеской силы, личного состава и техники.

Я считаю, что их потенциал, их попытки наступления закончатся только тогда, когда мы уничтожим критическое для них количество личного состава и техники. Над этим мы работаем,

– подчеркнул заместитель командира.

Оккупантов выбили из Красногоровки: что известно