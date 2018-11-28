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      "Кременчуг" в очередной раз поиздевался над "Ледяными Волками"

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      "Кременчуг" разгромил "Ледяных Волков"
      "Кременчуг" разгромил "Ледяных Волков" / УХЛ

      В Кременчуге состоялся второй матч 20 тура чемпионата Украины по хоккею – чемпионата Украинской хоккейной лиги, в рамках которого местный "Кременчуг" принимал "Ледяных Волков".

      "Кременчуг" – "Ледяные Волки" 12:2 (6:2, 4:0, 2:0)
      Шайбы      : 1:0 Савченко, 1:10; 2:0 Роганов (Фура, Ципнятов, – больш.), 6:08; 3:0 Ципнятов (Роганов), 8:55; 3:1 Федосов (Шабанов, Фроленко, – больш.), 9:25; 3:2 Боронило (Микульчик, Овчинников), 13:39; 4:2 Ефимочкин (Фурса), 17:32; 5:2 Ефимочкин (Горлушко, Полищук), 18:09; 6:2 Кривошапкин (Тютченко, Толстушко), 19:10; 7:2 Гриценко (Савченко, Ворона), 24:11; 8:2 Гриценко (Ворона, Бельский), 28:10; 9:2 Савченко (Ворона, – больш.), 37:14; 10:2 Ефимочкин (Муртищев, Полищук), 39:09; 11:2 Савченко, 42:21; 12:2 Полищук, 43:59

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      Матч кременчужане начали более, чем просто уверенно, с первой же минуты трижды поразив ворота противника. Однако еще до середины первого периода "Волки", усилиями Ивана Федосова и Игоря Боронило, смогли сократить свое отставание от кременчужан до минимальных 3:2.

      Но уже к концу первой двадцатиминутки "горожане" полностью завладели игровым преимуществом и смогли увеличить разрыв в счете до 6:2 – дважды за одну минуту отличился Руслан Ефимочкин и еще один гол в свой актив записал Глеб Кривошапкин.

      В течение последних двух периодов кременчужане, повторяя сценарии всех предыдущих встреч команд, смогли довести счет до разгромных 12:2, а "Ледяные Волки", в свою очередь, так и не смогли еще раз отличиться в воротах Никиты Петленко, который, к слову, провел свой первый поединок в форме кременчужан в текущем сезоне.

      Читайте также: Волевая победа "Донбасса" и разгром от "Кременчуга": обзор 19 тура УХЛ

      Отметим, что хет-трик в составе кременчужан отличились Руслан Ефимочкин и Иван Савченко, а также дубль себе в актив записал капитан команды Тимур Гриценко.

      12:2 и "Кременчуг" отрывается на 10 очков в турнирной таблице от своего ближайшего конкурента "Днепра", а киевляне провели очередной тяжелый матч, но так и остались на последнем месте в текущем розыгрыше чемпионата.

      Напомним, что следующий матч 20 тура Украинской хоккейной лиги – Париматч состоится уже завтра, 29 ноября, в 19:00 между херсонским "Днепром" и харьковским "Динамо".

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      Теги: Хоккей Спорт
      Источник: 24 Канал
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