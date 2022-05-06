Кремль "бросил" переселенцев из оккупированного Донбасса, сбежавших от войны в Россию

Служба безопасности Украины продолжает перехватывать разговоры оккупантов. Родственники захватчиков рассказывают, как в России обращаются с украинцами.

СБУ опубликовали запись одного из разговоров. Там жительница Краснодарского края говорит своему мужу, который убивает украинцев, что женщина из Донецка недовольна условиями, которые ей предоставили в России.

К теме Украинцев заставляют принимать гражданство псевдореспублик, а в случае отказа угрожают репрессиями

В частности, по словам россиянки, дончане обещали совсем другое жилье и питание.

Людей оставили на произвол судьбы

Оккупанты резко высказываются о ситуации: "Не нравится, пойди обратно, тебя сюда никто не звал и никто здесь не держит!". То есть люди из временно оккупированных территорий попали в иную реальность, нежели в ту, о которой говорят пропагандисты.

Сыграв роль "беженцев" на росТВ, они теперь оставлены на произвол судьбы и чувствуют себя "людьми второго сорта" в окружении россиян, которые их откровенно презирают.

– отметили в СБУ.

Разговор оккупанта с женщиной: смотрите видео (нецензурная лексика 18+)

Перехваченные разговоры российских убийц: последние новости