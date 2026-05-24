На это указывают последние заявления главы российского Министерства иностранных дел Сергея Лаврова, сообщает Центр противодействия дезинформации.

Что задумала Россия?

Во время слушаний по евразийской безопасности Лавров заявил, что США якобы создают "азиатское НАТО". Также он в очередной раз пригрозил Европе, заявив, что "вооруженная борьба с Россией всегда заканчивалась плохо для Европы".

Кроме того, глава российского МИДа заявил, что война должна завершиться "устранением угроз с западного направления на длительную историческую перспективу". В комментариях российским медиа он также обвинил Запад в создании так называемой "группы нападения на Россию".

В ЦПИ отметили, что подобные заявления являются попыткой Кремля концептуально переформатировать захватническую войну против Украины. Российские власти пытаются подать вторжение не как агрессию, а как часть более широкого геополитического конфликта.

Кремль стремится создать иллюзию глобальной коалиции, чтобы размыть собственную ответственность за нарушение международного права. Все эти громкие заявления о "новой евразийской безопасности" – попытка найти поддержку для ведения войны против Украины, которая истощила ресурсы России,

– заявили в Центре противодействия дезинформации.

В ведомстве также объяснили, что Москва пытается посеять страх среди европейских элит и заставить их отказаться от дальнейшей поддержки Украины. В то же время Россия манипулирует опасениями стран Азии, продвигая тезис о якобы "деструктивном влиянии Запада".

Аналитики считают, что Кремль все активнее использует тему "нового миропорядка" для внутренней и внешней пропаганды. На фоне затяжной войны и международной изоляции Россия пытается создать впечатление масштабного глобального противостояния, в котором Москва якобы выступает центром альтернативного геополитического блока.

Россия пытается все активнее втянуть Беларусь в противостояние с Западом и использовать ее как инструмент давления на страны НАТО. После совместных ядерных учений Москва демонстрирует готовность привлекать Минск к своим военным и политическим сценариям, однако самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, похоже, пытается избежать прямого участия в войне против Украины.

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус объяснил, что Россия использует Беларусь прежде всего из-за ее географической близости к странам Европейского Союза и НАТО. По его словам, Кремль стремится создать дополнительное напряжение для Польши, Литвы и Латвии, демонстрируя готовность размещать рядом с их границами ядерные носители и проводить масштабные военные маневры.

В то же время Лукашенко всячески пытается не допустить втягивания Беларуси в полномасштабную войну против Украины. Ус напомнил, что белорусский лидер ранее уже намекал на отсутствие успехов российской так называемой "спецоперации", а потому не хочет повторять риски Кремля на собственной территории. Именно поэтому Минск соглашается на показательные учения, но избегает прямого вступления в боевые действия.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что Россия рассчитывала на масштабную реакцию Запада после ядерных тренировок с Беларусью. По его словам, Кремль хотел вызвать страх и панику в европейском информационном пространстве, однако страны ЕС фактически проигнорировали эти демонстративные действия. Эксперт отметил, что такая реакция стала для России серьезным репутационным ударом.