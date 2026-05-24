На це вказують останні заяви очільника російського Міністерства закордонних справ Сергія Лаврова, повідомляє Центр протидії дезінформації.

Що задумала Росія?

Під час слухань з євразійської безпеки Лавров заявив, що США нібито створюють "азійське НАТО". Також він вкотре пригрозив Європі, заявивши, що "озброєна боротьба з Росією завжди закінчувалася погано для Європи".

Крім того, глава російського МЗС заявив, що війна має завершитися "усуненням загроз із західного напрямку на тривалу історичну перспективу". У коментарях російським медіа він також звинуватив Захід у створенні так званої "групи нападу на Росію".

У ЦПД наголосили, що подібні заяви є спробою Кремля концептуально переформатувати загарбницьку війну проти України. Російська влада намагається подати вторгнення не як агресію, а як частину ширшого геополітичного конфлікту.

Кремль прагне створити ілюзію глобальної коаліції, щоб розмити власну відповідальність за порушення міжнародного права. Всі ці гучні заяви про "нову євразійську безпеку" – спроба знайти підтримку для ведення війни проти України, яка виснажила ресурси Росії,

– заявили у Центрі протидії дезінформації.

У відомстві також пояснили, що Москва намагається посіяти страх серед європейських еліт та змусити їх відмовитися від подальшої підтримки України. Водночас Росія маніпулює побоюваннями країн Азії, просуваючи тезу про нібито "деструктивний вплив Заходу".

Аналітики вважають, що Кремль дедалі активніше використовує тему "нового світопорядку" для внутрішньої та зовнішньої пропаганди. На тлі затяжної війни та міжнародної ізоляції Росія намагається створити враження масштабного глобального протистояння, у якому Москва нібито виступає центром альтернативного геополітичного блоку.

Як країну ще Росія хоче використати для перемоги?

Росія намагається дедалі активніше втягнути Білорусь у протистояння із Заходом та використати її як інструмент тиску на країни НАТО. Після спільних ядерних навчань Москва демонструє готовність залучати Мінськ до своїх військових і політичних сценаріїв, однак самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, схоже, намагається уникнути прямої участі у війні проти України.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус пояснив, що Росія використовує Білорусь насамперед через її географічну близькість до країн Європейського Союзу та НАТО. За його словами, Кремль прагне створити додаткову напругу для Польщі, Литви та Латвії, демонструючи готовність розміщувати поруч із їхніми кордонами ядерні носії та проводити масштабні військові маневри.

Водночас Лукашенко всіляко намагається не допустити втягування Білорусі у повномасштабну війну проти України. Ус нагадав, що білоруський лідер раніше вже натякав на відсутність успіхів російської так званої "спецоперації", а тому не хоче повторювати ризики Кремля на власній території. Саме тому Мінськ погоджується на показові навчання, але уникає прямого вступу у бойові дії.

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що Росія розраховувала на масштабну реакцію Заходу після ядерних тренувань із Білоруссю. За його словами, Кремль хотів викликати страх та паніку в європейському інформаційному просторі, однак країни ЄС фактично проігнорували ці демонстративні дії. Експерт наголосив, що така реакція стала для Росії серйозним репутаційним ударом.