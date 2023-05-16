Об этом в интервью 24 Каналу сказал политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов. Он предположил, каким образом Кремль может избавиться от Пригожина и других пропагандистов.

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Умер и забыли

Кирилл Сазонов объяснил, почему в России не готовы к громким заявлениям, в частности называть Евгения Пригожина предателем. Поскольку главарь ЧВК "Вагнер" принимал непосредственное участие в "делении пирога", военных преступлениях, выполнял соответствующие приказы. Если его все же решат "слить", то есть совсем другие методы.

"Курение в неположенном месте, падение из окна, обычная хворь – российская простуда, взрыв в машине, статуэтка со взрывчаткой – что угодно, примеров и мер хватает. Скорее всего его "сольют" таким образом, чтобы не обсуждать "предатель – не предатель". Умер и забыли. Такая судьба ждет не только Пригожина, но и многих пропагандистов. Тех, кто знает лишнее", – сказал военнослужащий.

Кирилл Сазонов вспомнил, в частности, ликвидацию Владлена Татарского, которого взорвали в кафе Евгения Пригожина Вероятно, сработала взрывчатка, заложенная в статуэтку.

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