Про це в інтерв'ю 24 Каналу сказав політолог, військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов. Він припустив, яким чином Кремль може позбутися цієї небажаної особи.
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Помер і забули
Кирило Сазонов пояснив, чому в Росії не готові до гучних заяв, зокрема називати Євгєнія Пригожина зрадником. Оскільки ватажок ПВК "Вагнер" брав безпосередню участь в "поділі пирога", військових злочинах, виконував відповідні накази. Якщо його все ж вирішать "злити", то є зовсім інші методи.
"Паління в неналежному місці, падіння з вікна, звичайна хворь – російська застуда, вибух в машині, статуетка з вибухівкою – будь-що, прикладів і заходів вистачає. Швидше за все його "зіллють" таким чином, щоб не обговорювати "зрадник – не зрадник". Помер і забули. Така доля чекає не тільки на Пригожина, але й на багатьох пропагандистів. Тих, хто знає зайве", – сказав військовослужбовець.
Зазначимо, що Кирило Сазонов пригадав, зокрема, ліквідацію Владлена Татарського, якого підірвали в кафе Євгєнія Пригожина. Ймовірно, спрацювала вибухівка, яку заклали у статуетку.
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Євгєній Пригожин: останні заяви
- Ватажок ПВК "Вагнер" продовжує розносити російське міноборони. Нещодавно він знову облаяв військове керівництво країни-агресорки та фактично закликав мобілізованих росіян до бунту.
- Пригожин також висловився щодо втечі мобілізованих регулярних російських військ з-під Бахмута. Мовляв, вони "наближають свою країну до трагедії".
- На думку деяких експертів, усі свої заяви Євгєній Пригожин робить з відома Владіміра Путіна. Російському диктору вигідні внутрішні війни і він має на них свою мету.