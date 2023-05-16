Про це в інтерв'ю 24 Каналу сказав політолог, військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов. Він припустив, яким чином Кремль може позбутися цієї небажаної особи.

Дивіться також Кремль готується показати його як зрадника, – ISW про вкид WP щодо зв'язків Пригожина з ГУР

Помер і забули

Кирило Сазонов пояснив, чому в Росії не готові до гучних заяв, зокрема називати Євгєнія Пригожина зрадником. Оскільки ватажок ПВК "Вагнер" брав безпосередню участь в "поділі пирога", військових злочинах, виконував відповідні накази. Якщо його все ж вирішать "злити", то є зовсім інші методи.

"Паління в неналежному місці, падіння з вікна, звичайна хворь – російська застуда, вибух в машині, статуетка з вибухівкою – будь-що, прикладів і заходів вистачає. Швидше за все його "зіллють" таким чином, щоб не обговорювати "зрадник – не зрадник". Помер і забули. Така доля чекає не тільки на Пригожина, але й на багатьох пропагандистів. Тих, хто знає зайве", – сказав військовослужбовець.

Зазначимо, що Кирило Сазонов пригадав, зокрема, ліквідацію Владлена Татарського, якого підірвали в кафе Євгєнія Пригожина. Ймовірно, спрацювала вибухівка, яку заклали у статуетку.

Євгєній Пригожин дістав карту і розповів байку про Бахмут: дивитись відео

Євгєній Пригожин: останні заяви