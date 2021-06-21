Кремль не может любить всех одновременно, – политолог объяснил раскол в ОПЗЖ

В "Оппозиционной платформе – За жизнь" наблюдают конфликт. Партия якобы раскололась на 2 части. Этому есть одно объяснение – Кремль не может выделять много денег для всех.

Такое мнение высказал политолог Николай Давидюк. Также в программе Дмитрий Гнап и Денис Казанский обсудили действия Кремля с российским адвокатом Николаем Полозовым.

Обратите внимание Эволюция российских фейков: прокремлевская пропаганда прибегает к манипуляциям

О поддержке ОПЗЖ Кремлем

Давидюк: Кремль не может любить всех одновременно и на всех выделять очень много денег. Если брать эту старшую возрастную группу ОПЗЖ, то там исключительно происходит борьба за потоки, за управление партией и самое главное – над пророссийским кандидатом в президенты.

Говорится о том, что ОПЗЖ раскололась на 2 части. В одной Юрий Бойко и Сергей Левочкин, а в другой – Виктор Медведчук и Вадим Рабинович. Такое мнение высказал и журналист Денис Казанский

Для них очень важно контролировать эту позицию, для них она смертельно важна. Это их возможность "звучать" на Западе с этим месседжем, летать в Кремль и объединять отдельные политические влияния на местах, чтобы можно было держаться на политическом плаву.

Надо понимать, что это люди совершенно разных миров. Их объединяет Кремль, некая пророссийскость, ненависть к Украине. Однако там тоже не так много места для всех.

Фактически 3 года они проводят совместную политическую или околополитическую, медийную, пропагандистскую деятельность.

О ссоре Шария и Портнова

Давидюк: Не исключаю, что в этом интернет-среде Анатолия Шария, Андрея Портнова и Елены Лукаш могут быть и наигранные мотивы. Потому что мы знаем, как в России очень часто любят создавать скандалы между звездами только ради того, чтобы привлекать к ним внимание.

Со стороны это выглядит как прекрасная русская опера про жабу и гадюку. Кто бы из них ни проиграл – все будут довольны. Еще лучше, чтобы проиграли оба (Шарий и Портнов – 24 канал).

Что известно о ссоре?

Анатолий Шарий Анатолий Шарий заявил, что Портнов преследовал его партию и имеет компромат. Также Шарий считает, что Портнов стоит за обысками у учредителей общественной организации "Партия Шария". Отметим, что ранее Служба безопасности Украины сообщила блогеру о подозрении в госизмене.

О проблеме Медведчука

Давидюк: Проблема Медведчука в том, что он захотел стать олигархом №1 и главным пророссийским депутатом от ОПЗЖ.

Его начали "съедать" свои:

с одной стороны – олигархи;

с другой – свои же из ОПЗЖ.

Очень интересно, что Медведчук, который всегда был мифическим злом – и драконом и динозавром – оказался типичным зверем украинского политического леса и просто исчез.

О действиях Лукашенко

Казанский: То, что мы видим сейчас – поведение Лукашенко – мне кажется, что это мелкая месть Украине за то, что она вводит санкции, не признает (Лукашенко президентом – 24 канал). Лукашенко это очень раздражает, и он пытается хоть как-то нам напакостить.

Он занимается мелким троллингом, понимая, как в Украине это все будут воспринимать.