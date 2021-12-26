Кремль отметился очередным циничным заявлением по Украине

Россия беззастенчиво заявляет, что конфликт на Донбассе не надо решать военным путем. Москва цинично угрожает, что тогда будет стоять вопрос государственности Украины.

Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, власти Соединенных Штатов и Украины якобы об этом знают.

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Это то, о чем неоднократно говорил президент Путин, и это то, что прекрасно знают в Киеве, это то, что прекрасно знают в Вашингтоне,

– сказал он.

Песков нагло добавил, что якобы надоумить Киев почему-то никто не хочет.

Что известно об обострении ситуации на Донбассе

Американские СМИ предполагали, что береговая линия Азовского моря имеет наибольшую стратегическую ценность для России. Именно поэтому вероятная атака россиян может начаться именно оттуда.

В то же время у Владимира Путина заявляли, что Москву якобы безосновательно обвиняют в подготовке вторжения в Украину. Мол, Россия никогда "не нападает первой".

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что главной целью президента России Владимира Путина является уничтожение Украины. Также он уверял, что риска вторжения российских войск в Украину сейчас почти нет.

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