Кремль отметился очередным циничным заявлением по Украине
26 декабря 2021 , 19:23Читати новину українською
Источник:РИА Новости
Россия беззастенчиво заявляет, что конфликт на Донбассе не надо решать военным путем. Москва цинично угрожает, что тогда будет стоять вопрос государственности Украины.
Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, власти Соединенных Штатов и Украины якобы об этом знают.
К теме В России заявили об отводе части войск от границы Украины
Это то, о чем неоднократно говорил президент Путин, и это то, что прекрасно знают в Киеве, это то, что прекрасно знают в Вашингтоне,
– сказал он.
Песков нагло добавил, что якобы надоумить Киев почему-то никто не хочет.
Что известно об обострении ситуации на Донбассе
- Американские СМИ предполагали, что береговая линия Азовского моря имеет наибольшую стратегическую ценность для России. Именно поэтому вероятная атака россиян может начаться именно оттуда.
- В то же время у Владимира Путина заявляли, что Москву якобы безосновательно обвиняют в подготовке вторжения в Украину. Мол, Россия никогда "не нападает первой".
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что главной целью президента России Владимира Путина является уничтожение Украины. Также он уверял, что риска вторжения российских войск в Украину сейчас почти нет.
Вас могут заинтересовать данные украинской разведки о том, когда Россия может напасть на Украину: смотрите видео