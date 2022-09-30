Кремль теперь принадлежит Укрпочте, – Смелянский потроил Путина по поводу его бессмысленных приказов

Недавно Путин подписал указы о признании "независимости" Запорожской и Херсонской областей. Подобные действия российского диктатора хорошо насмешили наших граждан. Игорь Смелянский обнародовал свой приказ: территория московского Кремля теперь принадлежит Укрпочте.

Глава Укрпочты приказал открыть в Кремле отделение для предоставления почтовых и психологических услуг. Смелянский отметил: "Ну, если сегодня день прикольных приказов, то я тоже свой подписал".

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"Признать независимость Путина от здравого смысла"

Полный текст приказа Смелянский обнародовал в соцсетях. Документ официально оформили: поставили подпись, дату и печать.

Учитывая несоответствующее качество предоставления почтовых услуг и других услуг народу России, а также принцип, кто первый надел халат, тот и врач, предписываю: признать независимость Путина В. В. от здравого смысла,

– отметили в тексте "приказа".

Потролил Смелянский Путина и из-за его "объяснения" приказа. Диктатор цинично заявил, что принял решение в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, а также признанием и подтверждением принципа равноправия и самоопределения народов, утвержденного ООН.



Текст приказа об Укрпочте в Кремле / Фото Игорь Смелянский

Вскоре Игорь Смелянский опубликовал карту, где на территории Кремля виднеется отделение Укрпочты с индексом 10 300.



Отделение Укрпочты в Кремле / Фото Игорь Смелянский

Отметим, на оккупированных территориях враг нередко присваивал себе отделение Укрпочты, поэтому такая месть Смелянского достаточно логична.

Путин издал приказ о "признании независимости"

Абсурдные бумажки российские пропагандисты обнародовали в ночь на 30 сентября. Этими "документами" Путин "признал независимость" Запорожской и Херсонской областей.

Ранее в Кремле анонсировали и подписание "договора о вхождении новых территорий". Речь и о Донецкой и Луганской области.

Отметим, ни Украина, ни мировое сообщество никогда не признают аннексию наших земель. Главы государств сделали соответствующие заявления.

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Псевдореферендумы на захваченных территориях: последние новости

28 сентября в России заявили о так называемых "результатах" фейковых референдумов. По данным захватчиков, почти 100% украинцев на захваченных территориях "за" вхождение в Россию. Это сфабрикованные результаты.

Пустые бюллетени россияне считали утвердительным ответом. Мнение населения никто не учитывал.

Представитель России в Совбезе ООН заявил, что участников "охраняли" солдаты российской армии, чтобы предотвратить провокации. На самом деле людей заставляли голосовать под дулом автомата.

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