Очільник Укрпошти наказав відкрити у Кремлі відділення для надання поштових та психилогічних послуг. Смілянський зазначив: "Ну якщо сьогодні день прикольних наказів, то я теж свій підписав".

До теми Відповідь буде миттєва, – Данілов про шоу з "приєднанням" регіонів України до росії

"Визнати незалежність Путіна від здорового глузду"

Повний текст "наказу" Смілянський оприлюднив у соцмережах. Документ офіційно оформили: поставили підпис, дату та печатку.

Враховуючи невідповідну якість надання поштових послуг та інших послуг народу Росії, а також принцип, хто перший одягнув халат, той і лікар, наказую: визнати незалежність Путіна В. В. від здорового глузду,

– зазначили у тексті "наказу".

Потролив Смілянський Путіна і через його "пояснення" наказу. Диктатор цинічно заявив, що ухвалив рішення згідно з загальнопризнаними принципами і нормами міжнародного права, а ще визнанням та підтвердженням принципу рівноправ'я і самовизначення народів, затвердженого ООН.



Текст наказу про Укрпошту у Кремлі / Фото Ігор Смілянський

Вже незабаром Ігор Смілянський опублікував карту, де на території Кремля видніється відділення Укрпошти з індексом 10 300.



Відділення Укрпошти у Кремлі / Фото Ігор Смілянський

Зазначимо, на окупованих територіях ворог нерідко привласнював собі відділення Укрпошти, тому така "помста" Смілянського доволі логічна.

Путін видав наказ про "визнання незалежності"

Абсурдні папірці російські пропагандисти оприлюднили в ніч проти 30 вересня. Цими "документами" Путін "визнав незалежність" Запорізької та Херсонської областей.

Раніше у Кремлі анонсували і підписання "договору про входження нових території". Мовиться і про Донецьку та Луганську області.

Зазначимо, ані Україна, ані світова спільнота не ніколи визнають анексію наших земель. Глави держав зробили відповідні заяви.

Читайте також Після ударів по позиціях росіян, окупанти вигадують нову брехню: спростування активіста

Псевдореферендуми на захоплених територіях: останні новини

28 вересня у Росії заявили про так звані "результати" фейкових референдумів. За даними загарбників, майже 100 % українців на захоплених територіях "за" входження до Росії. Це сфабриковані результати.

Порожні бюлетені росіяни рахували як ствердну відповідь. Думку населення ніхто не враховував.

Представник Росії у Радбезі ООН заявив, що учасників "охороняли" солдати російської армії, аби запобігти провокаціям. Насправді людей заставляли голосувати під дулом автомата.

Вас може зацікавити – Чому Росія поспішає приєднати тимчасово окуповані території України: дивіться відео