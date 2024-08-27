Ненависть с детства: как Россия формирует поколение врагов Украины

Задумывались ли вы о том, как Кремль проводит политику подготовки своего населения к непопулярным действиям, например, таким как военная агрессия против Украины? Наверное, вы сразу вспомните о пропаганде, влиянии в СМИ и тому подобное. Но это лишь вершина айсберга. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

Долговременная манипуляция

Сейчас идет третий год военной агрессии России против Украины. Диктаторскому режиму Кремля необходимо постоянно сохранять контроль за внутренней политикой России, а также влиять на население стран, правительство которых поддерживает Украину в отражении военной агрессии России.

Читайте также Допустит ли Беларусь ошибку исторического масштаба

Также стоит отметить, что Кремлю необходимо постоянно поддерживать высокий градус ненависти к украинцам через насаждение враждебных идей среди молодого поколения России. Все выше описанные действия осуществляются через предиктивное программирование.

Предиктивное программирование – это стратегическое использование медийных и культурных ресурсов для постепенного внедрения определенных идей, событий или сценариев в массовое сознание с целью подготовки общества к их восприятию и принятию в будущем.

Этот метод опирается на повторение и нормализацию специфических концепций через различные каналы коммуникации, чтобы создать у аудитории чувство предсказуемости и неизбежности того, что происходит. Этот термин можно использовать для описания анализа информационных и медийных стратегий, направленных на формирование общественного мнения.

Иначе говоря, предиктивное программирование – это инструмент долгосрочной манипуляции сознанием человека. Вспомним, как долго Кремль насаждал жителям России тезис, что украинцы – это "фашисты", а Украиной правит "хунта". Стоит также вспомнить, что все российские ток-шоу пропагандистов начиная с 2011 года большую часть своего времени посвятили Украине.

Украинцы в российской культуре

Но эта технология работает не только в пропаганде, а еще и в культурной среде, а также на ТВ. Вот, например, возьмем сериал "Ментовские войны", если обратить внимание, то практически каждого сезона есть эпизоды, где самые отвратительные персонажи были из Украины. То есть так был прописан сценарий, чтобы у зрителей сериала подсознательно формировался негативный образ к украинцам.

Интересно История ошибок и упущенных возможностей: перспективы развития отношений Украины с Индией

Рассмотрим несколько примеров из того, как формируется общественное мнение России во время военной агрессии против Украины. Например, недавно вышла книга Семена Уралова (это российский политтехнолог, который долгое время работал в Украине) "ПостУкраина. Страна без государства". В ней прямо прописано, что Украины "не существует", а на презентациях этого пропагандистского издания Уралов прямо утверждает, что Россия "не должна допустить роста нового поколения украинцев", поскольку это поколение будет мстить России за военную агрессию против Украины. Это, мол, постоянно будет угрожать национальной безопасности России.

Также стоит отметить, несколько антиукраинских сериалов, которые вышли в 2024 году на экранах России. Один из сериалов (не хочу рекламировать его название) начинается сценой, где девушку (украинку в национальном костюме) провожает советский офицер. Она его приглашает к себе в дом, и когда этот офицер отворачивается, то закалывает его вилами. После того девушка-украинка снимает с его груди какой-то орден и вешает его на стену, где висит уже пять или шесть таких орденов.

Вот таким образом диктаторский режим Кремля работает над тем, чтобы у населения России постоянно повышался градус ненависти к украинцам. Такие действия необходимы Кремлю для того, чтобы молодое поколение России в будущем оправдывало диктаторский режим, который ежедневно совершает военные преступления против Украины.

Воспитание будущих солдат

Еще одна цель, которая достигается через предиктивное программирование – это формирование определенной идеи, которая будет направлять население России на необходимые действия, для реализации идей диктаторского режима Кремля. Здесь стоит отметить милитаризацию детей в России и на оккупированных территориях Украины.

Если ребенку ежедневно говорить, что он должен убивать, воевать, захватывать что-то, то с большой вероятностью в будущем ребенок не станет врачом или учителем, а свяжет свою жизнь именно с войной. Он будет воспринимать ее нормально, а не с ужасом. Здесь необходимо вспомнить, сколько в России было снято фильмов и сериалов о войне.

Заметьте Что на самом деле означает заявление об увеличении белорусских войск возле Украины

Если анализировать контент, который распространяется в фильмах, книгах, ток-шоу, образовательных программах в России, то можно сделать вывод, что населению России насаждали и продолжают насаждать ненависть к гражданам Украины. При этом местное население планомерно готовят к участию в военных конфликтах и смерти.

Еще в 2021 году экс-советник министра обороны России Андрей Ильницкий разработал концепцию "ментальной войны". Ее суть заключается в том, чтобы воспитать поколение, которое "будет противостоять врагам России". Нам нужно помнить, что сегодня в эти минуты, молодому поколению России вкладывается в головы то, что мы главные враги.

Надежды на то, что сменится режим или умрет Путин, к сожалению, глобально ни на что не повлияют. Внутренняя политика России поставлена на рельсы воспитания ненависти и вражды к гражданам Украины. Это необходимо понимать и быть готовыми к этому.