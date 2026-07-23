Кремль создает условия для потенциальной мобилизации и готовится к возможным беспорядкам, – ISW

Кремль, по всей видимости, создает условия для потенциальной мобилизации и готовится к возможным гражданским беспорядкам в России в результате мобилизации. 22 июля Государственная Дума России приняла законопроект, позволяющий гражданам с неснятыми и действующими судимостями, в частности за преступления, связанные с контрабандой наркотиков и организованной преступностью, заключать контракты с Министерством обороны России.

Заместитель министра обороны России и начальник Главного военно-политического управления Минобороны России Виктор Горемыкин заявил, что это увеличит число россиян, подлежащих призыву на военную службу, и будет способствовать российским усилиям по набору военнослужащих для войны в Украине в 2026 году.