Виновны "антиракеты": в Кремле сделали циничное заявление об атаке на собор в Одессе

В Кремле не признают свою вину в обстреле Одессы. Как всегда, во всем обвиняют Украину и придумывают гнусные отговорки.

Российское руководство не признает свою вину в самой масштабной атаке по гражданской инфраструктуре Одессы. Так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков считает, что это сделали не россияне. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.

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По его словам, обвинения в адрес России из-за разрушения собора в Одессе – это "абсолютная неправда", потому что россияне, мол, "не наносят ударов по храмам". Это сделали мифические "антиракеты".

Там речь идет об антиракетах, которые были выпущены и которые сами разрушили этот храм.

– говорит пресс-секретарь Путина.

Уровень цинизма Кремля зашкаливает

Сначала в Кремле вообще отрицали, что обстрел задел Спасо-Преображенский собор.

Там заявили, что все обстрелянные объекты были на безопасной дистанции от храмового комплекса. А били по ним потому, что там "готовились теракты против РФ".

Но уже в следующих сообщениях, будто бы ничего и не было, путинские приспешники признали разрушение храмовой святыни.

Наиболее вероятной причиной разрушения Спасо-Преображенского храма в Одессе стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах населенных пунктов,

– наговорил Песков.

К нему присоединилось и минобороны: во время планирования ракетных ударов бьют "по объектам военной и террористической инфраструктуры киевского режима, сознательно исключая поражение гражданских объектов, объектов культурного и исторического наследия".

Информацию о местонахождении таких "объектов", по словам государства-агрессора, тщательно проверяют. Но это циничная ложь.

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Ракетные удары по центрам украинских городов

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