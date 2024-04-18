Россия выводит войска из Карабаха: у Зеленского сказали, куда их могут отправить

Азербайджанские СМИ сообщают, что Россия начала вывод своих так называемых "миротворцев" с территории бывшей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Войска, которые будут выведены с этих территорий могут оказаться в Украине.

Михаил Подоляк, советник главы ОПУ, рассказал 24 Каналу, что Россия сейчас пытается найти дополнительные, профессиональные военные способности. Оккупанты собирают их везде: на Дальнем Востоке, на Балтике, на северных направлениях. Они из них делают штурмовые отряды, батальоны и отправляют на линию фронта.

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России не хватает людей

Подоляк заметил, что россияне переводят в пехоту офицеров из других родов войск, например, с Северного флота.

Это свидетельствует о существенных дефицитах именно в профессиональной военной составляющей. Ведь мобилизационный контингент – это совсем другая составляющая,

– сказал он.

Вывод войск

Россия будет оставлять большую часть своих военных на Кавказе. Благодаря фсб, росгвардии и армии они могут контролировать Кавказ, Дагестан и Чечню.

Они скорее будут выводить войска частично из Армении и перебрасывать их в Дагестан или в Ингушетию, ведь там все больше ощущается подготовка к масштабному повторению – попытки отделиться, вернуть свой суверенитет. Мне кажется, что Чечне или Дагестану на этот раз все удастся,

– отметил советник председателя ОПУ.

Он добавил, что есть переоценка силовой способности России на внутреннем рынке. Она ничего не контролирует силовым способом.

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