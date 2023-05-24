В Кремле или в регионах: где быстрее произойдет переворот и кто до сих пор поддерживает Путина

Внутрикремлевский переворот пока может быть более реальным сценарием для России, чем региональный. Для второго варианта есть определенные моменты и связаны они непосредственно с финансами.

Такой мыслью с 24 Каналом поделился экс-советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов. Он объяснил, почему именно так называемые "элиты" могут стать движущей силой в смене власти непосредственно в Кремле.

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В регионах держатся за деньги

Ростислав Смирнов уверен, что скорее может начаться переворот внутри Кремля, чем в регионах. Там есть определенные финансовые моменты, за которые держатся "элиты".

"Местные бюджеты – на дороги, парки, развитие – осваивают "элиты". Люди могут быть недовольны, но они "отрезают" себе 70-80% и я не думаю, что так называемые "элиты" захотят терять это. Впрочем, много разговоров говорится и о том же Кадырове, и о Дагестане и других моментах. Вероятность переворота в регионах есть, но она мало вероятна, чем внутрикремлевский раскол", – сказал экс-советник министра внутренних дел.

Отметим, что 22 мая в Белгороде представители Российского добровольческого корпуса и участники легиона "Свобода России" заявили об освобождении территории от путинского режима. По состоянию на 23 мая, они контролируют часть Белгородской области. Впрочем, тамошний губернатор Гладков решил отменить режим "контртеррористической операции", чтобы успокоить население. Даже говорится о создании "буферной зоны".

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Кремлевские "элиты" не простят поражение

Кремлевские "элиты" могут взяться за дело смены власти быстрее. Ростислав Смирнов отметил, что произойти переворот может после поражения царя. И это вопрос времени.

Царю простительно все: голод, туалеты на улице, отсутствие демократии, кроме поражений. В первую очередь это касается "элит", которые уже думают о постпутинской парадигме. Мы видим, что многие пытаются стать более субъектными, играть в свою индивидуальную игру, построить свою башню влияния,

– объяснил он.

Все это будет зависеть от успешности украинского контрнаступления. Но вопрос неотвратим. Большинство россиян все же поддерживают Владимира Путина и так называемую "СВО".

"Они (россияне – 24 Канал) не понимают целей, они не могут их объяснить, впрочем поддерживают. Они реально верят, что здесь борются с какими-то неонацистами, фашистами и так далее. Но момент осознания впоследствии придет и они еще 10 лет будут ходить с опущенными головами. Как сейчас за границей – они скрывают, что из России. Им будет стыдно, а нам безразлично", – добавил Смирнов.

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