Такою думкою з 24 Каналом поділився ексрадник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов. Він пояснив, чому саме так звані "еліти" можуть стати рушійною силою у зміні влади безпосередньо в Кремлі.

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В регіонах тримаються за гроші

Ростислав Смірнов упевнений, що швидше може розпочатися переворот всередині Кремля, аніж в регіонах. Там є певні фінансові моменти, за які тримаються "еліти".

"Місцеві бюджети – на дороги, парки, розвиток – освоюють "еліти". Люди можуть бути незадоволені, але вони "відрізають" собі 70-80% і я не думаю, що так звані "еліти" захочуть втрачати це. Утім, багато розмов точиться і про того ж Кадирова, і про Дагестан та інші моменти. Вірогідність перевороту в регіонах є, але вона мало ймовірна, ніж внутрішньокремлівський розкол", – сказав ексрадник міністра внутрішніх справ.

Зазначимо, що 22 травня у Бєлгороді представники Російського добровольчого корпусу та учасники легіону "Свобода Росії" заявили про звільнення території від путінського режиму. Станом на 23 травня вони контролюють частину Бєлгородської області. Утім, тамтешній губернатор Гладков вирішив скасувати режим "контртерористичної операції", аби заспокоїти населення. Навіть мовиться про створення "буферної зони.

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Кремлівські "еліти" не пробачать поразку

Натомість кремлівські "еліти" можуть взятися за справу зміни влади швидше. Ростислав Смірнов відзначив, що трапитися переворот може після поразки царя. І це питання часу.

Царю можна пробачити все: голод, туалети на вулиці, відсутність демократії, окрім поразок. У першу чергу це стосується "еліт", які вже думають про постпутінську парадигму. Ми бачимо, що багато з них намагається стати більш суб'єктними, грати у свою індивідуальну гру, побудувати свою вежу впливу,

– пояснив він.

Все це залежатиме від успішності українського контрнаступу. Але питання невідворотне. Натомість більшість росіян все ж підтримують Владіміра Путіна та так звану "СВО".

"Вони (росіяни – 24 Канал) не розуміють цілей, вони не можуть їх пояснити, утім підтримують. Вони реально вірять, що тут борються з якимись неонацистами, фашистами і так далі. Але момент усвідомлення згодом прийде і вони ще 10 років ходитимуть з опущеними головами. Як зараз за кордоном – вони приховують, що з Росії. Їм буде соромно, а нам байдуже", – додав Смірнов.

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