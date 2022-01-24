В Кремле назвали фейком "просьбу Цзиньпина" не нападать на Украину во время Олимпиады

24 января 2022 , 16:31
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Источник:

ТАСС

Кремль продолжает открещиваться от любых обвинений. Информацию о возможной просьбе Си Цзиньпина там назвали фейком. Более того, даже нашли "виновных в распространении".

Якобы "виновны в распространении этого фейка" США, Такое заявление сделал рупор Кремля Дмитрий Песков.

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Что говорят в Кремле

Дмитрий Песков называл информацию о "просьбе Си Цзиньпина не нападать во время Олимпиады" якобы "способом нагнетания напряжения". Кроме того, спикер Путина убежден, что за этим якобы стоят США и НАТО.

Это способ нагнетания напряжения, реализуемый со стороны НАТО и Соединенных Штатов Америки,
– заявил Песков.

Публикацию журналистов Bloomberg Песков предлагает "отправить в истерическую корзину" и окрестил ее якобы фейком.

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Автор: Іван Магуряк