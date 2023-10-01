Были аресты: что обсуждали в Кремле накануне вторжения в Украину

Украинская разведка рассказала о совещании российского командования за две недели до начала полномасштабного вторжения. Там были генералы, которые понимали, что украинцы не будут радостно встречать оккупантов. Однако есть две причины, почему они не озвучили это Владимиру Путину.

Речь идет о коррупции среди российского командования и абсолютной уверенности Путина в решении начать полномасштабное вторжение. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционер, блоггер, юрист Марк Фейгин.

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Некоторые генералы понимали, что будет

Марк Фейгин считает, что некоторые генералы прекрасно понимали, что российским войскам не удастся захватить Украину, ведь украинцы никогда не предадут свое государство и не будут радостно встречать захватчиков. В частности, это понимал и руководитель пятой службы федеральной службы безопасности Сергей Беседа, арестованный после военных неудач в Украине.

Есть две причины, почему эти генералы не пытались объяснить кремлевскому диктатору все риски для России:

Военное командование России осваивало огромные средства; Полная уверенность Путина, которого невозможно было убедить.

Да, есть роль коррупционеров. Но вряд ли они могли сменить вектор, остановить войну. Была уверенность высшего руководства, Путина и его ближайшего окружения, что они точно добьются результатов,

– заметил оппозиционер.

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