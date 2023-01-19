Крещение в Киево-Печерской лавре: фоторепортаж с богослужения

В четверг, 19 января, все христиане по Юлианскому календарю празднуют день Крещения Господня. Предстоятель Православной церкви Эпифаний по случаю праздника провел богослужение в одном из соборов Киево-Печерской лавры.

Действо проходило в Успенском соборе монастыря и началось в 09:00. 24 Канал публикует фоторепортаж с богослужения.

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Фоторепортаж с места событий

В канун праздника Богоявления, митрополит Эпифаний возглавил Всенощное бдение в кафедральном Свято-Михайловском Златоверхом соборе Киева.

Крещение Господне отмечают в честь крещения Иоанном Крестителем Иисуса Христа на реке Иордан. Это большой праздник рождественско-новогоднего цикла, который христиане отмечают каждый год. Богоявлением называют событие во время крещения Иисуса, когда Христос явил себя людям как Спасителя.

Митрополит Эпифаний на Крещении провел службу в Киево-Печерской лавре: фото Валентины Полищук

Заметим, что Предстоятель ПЦУ 7 января провел богослужение в Киево-Печерской лавре. Оно стало возможным после того, как государство вернуло в свою собственность Свято-Успенский собор и Трапезную церковь.

Это означает, что храмами святыни больше не смогут воспользоваться представители Московского патриархата.

В Институте по изучению войны констатировали, что Россия пыталась использовать эту ситуацию с лаврой, чтобы дискредитировать Украину. Кроме того, российские пропагандисты назвали то, что украинские военные решили посетить Рождественское богослужение, – расправой и открытой войной против УПЦ МП.

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