Зеленский предлагает поднять ценность награды "Крест боевых заслуг"
- Президент Зеленский предлагает законодательно закрепить ценность награды "Крест боевых заслуг".
- Награда будет приравнена к уровню между званием Героя Украины и орденом Богдана Хмельницкого.
До сих пор награда "Крест боевых заслуг" была высокой, но на юридическом уровне символической. Президент Зеленский предлагает законодательно закрепить ее ценность.
У вечернем обращении за 29 июля глава государства сообщил, что подписал и направил в Верховную Раду Украины законопроект о воинах, которые отмечаются "Крестом боевых заслуг", передает 24 Канал.
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Какой статус получит награда "Крест боевых заслуг"?
Мы сделаем, чтобы награда давала воинам реальные вещи, и по иерархии наград "Крест боевых заслуг" будет на уровне между званием Героя Украины и орденом Богдана Хмельницкого,
– пояснил президент.
Сейчас "Крестом боевых заслуг" отмечены 318 воинов.
Напомним, что Владимир Зеленский наградил орденом Свободы посмертно 16-летних Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова. Российские захватчики убили ребят из-за проукраинской позиции в оккупированном Бердянске 24 июня 2023 года.
19 июля Владимир Зеленский подписал указы о присвоении звания Герой Украины посмертно Виталию Карвацкому и Олегу Яровому.
Младший сержант Виталий Карвацкий служил в 3-й отдельной штурмовой бригаде; солдат Олег Яровой – сапером "Волков Да Винчи".