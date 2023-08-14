Кричали, что мина: россияне разогнали панику из-за детали с надписью "USA"
Некоторые россияне уже потеряли здравый смысл и видят "вражеские атаки" в обыденных вещах. В частности, недавно так оккупанты паниковали из-за "мины из США".
Россияне, конечно, начали волноваться, ведь на "мине" еще и была надпись "USA". На место находки выехали оперативные службы.
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Врагом стала система полива
Российские СМИ сообщали, что предмет похож на мину "Лепесток" обнаружили в траве возле офиса "Аэрофлота" на набережной Фрунзе. На предмете очевидцы нашли отчеканенную надпись "USA".
Конечно, россияне начали строить теории о "тайном вторжении НАТО". На место оперативно выехали спецслужбы, чтобы проверить находку. Тем более на предмете даже написан отправитель "оружия массового уничтожения" – США.
Однако на самом деле все оказалось гораздо проще. Обнаруженный предмет оказался обычной частью системы автополива газона американского производства.
Найдены в России "мина" / российские СМИ
Россияне же, конечно, увидели в таком дорогом для них удовлетворении угрозу.
Российские медиа истерят из-за неизвестных предметов
- Недавно в московском дворе приземлился дрон с надписью SOS. Внутри обнаружили устройство для точного определения местоположения.
- Перед этим медиа также сообщали о находках неизвестных дронов. Один даже находился на могиле Владлена Татарского
- Однако новость о взрывах на заводе в Сергиевом Посаде даже не попала в рубрику важных. Кремль решил, что атаку на Московскую область следует скрыть. Сам ведущий же путался в словах и не знал, как представить факт "хлопка".