Кристина Агилера и Деми Ловато представили клип на песню "Fall in Line": видео

У американской певицы Кристины Агилеры прошёл творческий кризис, и теперь она выпускает клипы один за другим. В начале месяца 37-летняя поп-звезда представила первое за шесть лет музыкальное видео, а теперь выпустила еще одно.

Сегодня певица попросила поклонников оценить новый клип, снятый на песню "Fall in Line". Композицию певица записала в дуэте с 25-летней Деми Ловато. Ее же певицы исполнили на недавней церемонии Billboard Music Awards-2018. Читайте также: Иван Дорн устроил безумную рекламу своего концерта в центре Киева: видео

Кристина Агилера Известно, что песня "Fall in Line" войдет в новый альбом Кристины "Liberation", который она собирается выпустить уже совсем скоро – 15 июня. Он станет восьмым в дискографии Агилеры и первым после шестилетнего перерыва. Предыдущий альбом – Lotus – был выпущен в 2012 году.

Деми Ловато Смотрите видео клипа Christina Aguilera – "Fall In Line":