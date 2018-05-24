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Кристина Агилера и Деми Ловато представили клип на песню "Fall in Line": видео

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Кристина Агилера
Кристина Агилера / YouTube

У американской певицы Кристины Агилеры прошёл творческий кризис, и теперь она выпускает клипы один за другим. В начале месяца 37-летняя поп-звезда представила первое за шесть лет музыкальное видео, а теперь выпустила еще одно.

Сегодня певица попросила поклонников оценить новый клип, снятый на песню "Fall in Line". Композицию певица записала в дуэте с 25-летней Деми Ловато. Ее же певицы исполнили на недавней церемонии Billboard Music Awards-2018.

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Кристина Агилера

Известно, что песня "Fall in Line" войдет в новый альбом Кристины "Liberation", который она собирается выпустить уже совсем скоро – 15 июня. Он станет восьмым в дискографии Агилеры и первым после шестилетнего перерыва. Предыдущий альбом – Lotus – был выпущен в 2012 году.


Деми Ловато

Смотрите видео клипа Christina Aguilera – "Fall In Line":

 

Теги: LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
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