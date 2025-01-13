ФБР оказалось в водовороте политической борьбы, директор досрочно уходит в отставку

Кристофер Рэй подал в отставку. Он возглавлял ФБР с 2017 года и должен был бы оставаться в должности до 2027 года. Интересно, что его назначил еще Трамп, но потом Рэй стал врагом мультимиллионера.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на CBS.

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Почему директор ФБР ушел с должности

Журналисты указали, что работа Рэя была наиболее напряженной в политическом плане за 116 лет работы Бюро. Ведь он вел расследование против Дональда Трампа и Джо Байдена.

Мое решение уйти из ФБР было одним из самых тяжелых решений, которые мне когда-либо приходилось принимать. Но новоизбранный президент четко дал понять, что намерен внести изменения,

– объяснил Рэй.

По его словам, в соответствии с законом, Трамп "может это сделать по любой причине или вообще без причины". Поэтому директор ФБР решил, что лучше уйти сейчас, чтобы ведомство не было еще глубже втянуто в политические распри.

ФБР расследовало штурм Капитолия в 2021 году и возможный сговор Трампа в связи с этим. А в 2022 году в доме Трампа провели обыск – и нашли секретные документы, которых там не должно было быть. Понятно, что Трамп возмутился и анонсировал назначение главой ФБР Кеша Пателя. Отставку Рэя Трамп назвал замечательным днем для Америки.

Сам Рэй называет себя консервативным республиканцем и не боится, что Трамп будет мстить. Он сказал, что вместе с другими сотрудниками руководствовался законом, а не политическими предпочтениями, поэтому ему не в чем упрекнуть себя.

Интересно! Наибольшей угрозой для США Рэй считает Китай. Есть и угрозы терроризма, в том числе кибертерроризма.

В ЦРУ также сменится руководство

Директора ЦРУ также сменят. Билл Бернс приезжал с визитом в Киев, что вызвало оживленное обсуждение. Конечно, публичное объявление о поездке такого чиновника было не просто так.

Есть мнение, что он передал Зеленскому важную информацию.