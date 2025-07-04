Атака "Шахедами" по Кривому Рогу: в городе увеличилось количество пострадавших

Российская армия вечером 4 июля атаковала Кривой Рог "Шахедами". В результате этого в городе пострадали люди, им помогают медики.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

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Что известно о пострадавших в Кривом Роге после атаки

Сергей Лысак рассказал, что по состоянию на 21:22 в результате последней атаки вражескими беспилотниками в Кривом Роге пострадали 8 человек.

Из них трое госпитализированы. Состояние всех медики оценивают, как средней тяжести. Остальные – на амбулаторном лечении,

– отметил чиновник.

Он также отметил, что пожары, которые возникли из-за атаки, спасатели потушили. Среди поврежденного – 2 многоквартирных дома, учебное заведение, отель и транспортные средства.

Последствия вражеской атаки по Кривому Рогу 4 июля / Фото из телеграм-канала Сергея Лысака

Лысак подчеркнул, что спасательные службы работают на месте обстрела. Медики помогают всем, кто нуждается в этом.

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К слову, после 18 часов 4 июля Александр Вилкул написал, что в Кривом Роге был слышен взрыв, враг атаковал город "Шахедами". Впоследствии председатель Совета обороны города отметил, что было поражение объекта гражданской инфраструктуры.