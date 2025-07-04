Атака "Шахедами" по Кривому Рогу: в городе увеличилось количество пострадавших
- 4 июля российская армия атаковала Кривой Рог "Шахедами", в результате чего пострадали 8 человек.
- Атака нанесла ущерб объекту гражданской инфраструктуры, спасательные службы и медики работают на месте происшествия.
Российская армия вечером 4 июля атаковала Кривой Рог "Шахедами". В результате этого в городе пострадали люди, им помогают медики.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.
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Что известно о пострадавших в Кривом Роге после атаки
Сергей Лысак рассказал, что по состоянию на 21:22 в результате последней атаки вражескими беспилотниками в Кривом Роге пострадали 8 человек.
Из них трое госпитализированы. Состояние всех медики оценивают, как средней тяжести. Остальные – на амбулаторном лечении,
– отметил чиновник.
Он также отметил, что пожары, которые возникли из-за атаки, спасатели потушили. Среди поврежденного – 2 многоквартирных дома, учебное заведение, отель и транспортные средства.
Последствия вражеской атаки по Кривому Рогу 4 июля / Фото из телеграм-канала Сергея Лысака
Лысак подчеркнул, что спасательные службы работают на месте обстрела. Медики помогают всем, кто нуждается в этом.
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К слову, после 18 часов 4 июля Александр Вилкул написал, что в Кривом Роге был слышен взрыв, враг атаковал город "Шахедами". Впоследствии председатель Совета обороны города отметил, что было поражение объекта гражданской инфраструктуры.