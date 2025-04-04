Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Свои. Кривой Рог".

Важно Удар баллистикой, десятки погибших, среди них много детей: все об обстреле Кривого Рога 4 апреля

Как в Кривом Роге реанимировали ребенка посреди улицы

Россия 4 апреля нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Враг цинично ударил по центру жилого района – рядом с детской площадкой.

В результате очередного военного преступления России погибло 16 человек, среди которых – 6 детей. Десятки людей получили ранения, среди которых также много несовершеннолетних. Самому младшему пострадавшему всего 3 месяца. Мальчик получил осколочные ранения, но в госпитализации не нуждается.

Сейчас в сети появились тяжелые кадры, как в Кривом Роге реанимировали ребенка после атаки. На кадрах отец несет мальчика на руках и умоляет о помощи.

Ребенка начинают осматривать, но родители слышат страшный ответ: "Я не слышу сердцебиения". Ребенку начали немедленно проводить реанимационные мероприятия. В СМИ сообщают, что мальчика забрала скорая.

Как в Кривом Роге реанимировали ребенка после атаки: смотрите видео (Внимание! Чувствительный контент. Не рекомендуется к просмотру людям с чувствительной психикой и несовершеннолетним. 18+)

Ранее в сети опубликовали другие ужасные кадры с места обстрела в Кривом Роге. На них зафиксировали, как мать оплакивает своего 15-летнего сына, который погиб в результате ракетного удара.