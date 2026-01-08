Россия ударила 2 "Искандерами" в многоэтажки в Кривом Роге: есть раненые

Кривой Рог 8 января россияне обстреляли баллистикой. В городе наблюдались перебои с электроснабжением.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Александра Вилкула и "СВОИ.Кривой Рог".

Что известно об атаке Кривого Рога 8 января?

Тревогу в Кривом Роге объявили в 16:56. Воздушные силы сообщают об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Цель на Кривой Рог!

– писали военные.

В 17:01 председатель Совета обороны города Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что город находится под атакой вражеской баллистики.

"Кривой Рог. Баллистическая ракетная атака. Берегите себя, возможны еще выходы", – написал чиновник.

По данным издания "СВОИ.Кривой Рог" взрывы в городе слышали в: 3 – в 16:59, один – в 17:06, 17:18 и 17:32. К угрозе баллистики также добавилась и угроза вражеских дронов. Об этом также предупреждали Воздушные силы ВСУ.

Новые группы БПЛА – в сторону Кривого Рога!

– отмечали военные.

Также в городе наблюдались проблемы со светом на фоне атаки. Сообщалось, что троллейбусы в Кривом Роге пока не ездят.

По состоянию на 17:42 угроза вражеской атаки по городу – сохраняется.

Какие последствия удара по Кривому Рогу?

В 17:45 Александр Вилкул сообщил, что оккупанты ударили двумя баллистическими "Искандерами" в многоквартирные дома в Кривом Роге.

Оказывается помощь пострадавшим. Все понимаем, все работаем,

– написал председатель Совета обороны города.

Как Россия бьет по Кривому Рогу в последние дни?