Россия ударила 2 "Искандерами" в многоэтажки в Кривом Роге: есть раненые
- Россия обстреляла Кривой Рог двумя баллистическими ракетами "Искандер", в результате чего пострадали многоквартирные дома. Есть раненые.
- В городе возникли перебои с электроснабжением, и троллейбусы временно не функционируют.
Кривой Рог 8 января россияне обстреляли баллистикой. В городе наблюдались перебои с электроснабжением.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Александра Вилкула и "СВОИ.Кривой Рог".
Смотрите также Погас абсолютно весь город: как Днепр оправляется после атаки России
Что известно об атаке Кривого Рога 8 января?
Тревогу в Кривом Роге объявили в 16:56. Воздушные силы сообщают об угрозе применения баллистического вооружения с юга.
Цель на Кривой Рог!
– писали военные.
В 17:01 председатель Совета обороны города Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что город находится под атакой вражеской баллистики.
"Кривой Рог. Баллистическая ракетная атака. Берегите себя, возможны еще выходы", – написал чиновник.
По данным издания "СВОИ.Кривой Рог" взрывы в городе слышали в: 3 – в 16:59, один – в 17:06, 17:18 и 17:32. К угрозе баллистики также добавилась и угроза вражеских дронов. Об этом также предупреждали Воздушные силы ВСУ.
Новые группы БПЛА – в сторону Кривого Рога!
– отмечали военные.
Также в городе наблюдались проблемы со светом на фоне атаки. Сообщалось, что троллейбусы в Кривом Роге пока не ездят.
По состоянию на 17:42 угроза вражеской атаки по городу – сохраняется.
Какие последствия удара по Кривому Рогу?
В 17:45 Александр Вилкул сообщил, что оккупанты ударили двумя баллистическими "Искандерами" в многоквартирные дома в Кривом Роге.
Оказывается помощь пострадавшим. Все понимаем, все работаем,
– написал председатель Совета обороны города.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БПЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмм-канале.
Как Россия бьет по Кривому Рогу в последние дни?
Россия 7 января массированно обстреляла Кривой Рог своими беспилотниками и ракетами. В результате в городе пострадали 8 человек, из которых 2 – были в тяжелом состоянии.
В результате атаки повреждены 2 частных предприятия и инфраструктура. По данным Александра Вилкула, водо- и теплоснабжения в городе удалось восстановить, хотя существует риск аварийных отключений электроэнергии.
Тогда же российская армия "Шахедом" нанесла удар по предприятию в Кривом Роге, из-за чего прогремели взрывы. Тогда пострадавших не было.