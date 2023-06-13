Девушка прячется в укрытии вместе с котом во время удара по Кривому Рогу: щемящее видео

Россияне коварно атаковали Кривой Рог ночью 13 июня. В сети одна из жительниц города показала, как вместе с котом скрывалась от вражеских ракет.

Враг атаковал Кривой Рог 6 ракетами. К сожалению, сбить удалось не все – попадание в гражданскую инфраструктуру. В результате очередного террористического акта россиян погибли 11 человек, еще 28 – получили ранения разной степени тяжести, сообщает 24 Канал.

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Девушка вместе с котом пережидала вражескую атаку

В сети девушка Анастасия опубликовала видео, на котором вместе с котом пережидает вражескую ракетную атаку по Кривому Рогу. Ужасная жительница города прижала к себе любимца и с ужасом в глазах прислушивалась к взрывам. Животное также было изрядно напугано, однако девушка пыталась успокоить и его, и себя.

Этот ужасный свист перед взрывом...

– подписала девушка видео в тиктоке.

Девушка вместе с любимцем пережидают атаку: смотрите видео

В комментариях под видео девушку всячески поддерживали другие пользователи. Большинство волновалось не только за Анастасию, но и ее котика:

"У меня кот такие же глаза делает, когда слышит взрывы, так жаль животных и деток";

"Сколько страха в этих кошачьих глазках";

"Держитесь, кошки…";

"Животные очень чувствуют опасность";

"Бедненькие, держитесь".

Россияне цинично заявили об ударах по "военным объектам"

Пока девушка с котом пряталась в углу, вероятно, укрытия, россияне цинично заявили об атаке по "военным объектам". В очередной раз террористы начали рассказывать о "высокоточных ударах" по якобы "складам боеприпасов".

"Ночью были нанесены удары по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ, а также состава боеприпасов и вооружения иностранного производства. Все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута", – цинично заявили российские пропагандисты.

Традиционно страна-террорист начала лгать, однако якобы "военными объектами" оказались обычная пятиэтажка с людьми и склад бутилированной воды для пострадавших херсонцев.

Обстрел Кривого Рога 13 июня: коротко