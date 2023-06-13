Чуть не задохнулась, – жительница Кривого Рога о том, как ее дочь пыталась спасти мужа

Ночью 13 июня российские захватчики ударили по многоэтажке в Кривом Роге. По состоянию на обед известно о 10 погибших.

Теща одного из погибших рассказала, как ее дочь пыталась спасти мужа. Об этом стало известно в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Как пострадавшая в Кривом Роге пыталась спасти любимого

Татьяна Карус сообщила, что ее дочери пришлось выбегать из дома в одной ночной рубашке. Она пыталась спасти своего мужа, но он не отзывался.

Дочь выскочила в ночной рубашке. Там был дым, пожар. Она кроме этого ничего не видела. Муж не отозвался. Ей не видно было что и где происходит, поскольку все было в огне,

– отметила Татьяна.

По словам самой пострадавшей девушки, она сама чуть не задохнулась, когда ползла по лестнице.

Ночной удар по дому в Кривом Роге: все, что известно