Оккупанты ударили из авиации по Кривому Рогу

Враг атаковал Кривой Рог крылатой ракетой. К счастью, ее сумели сбить Силы противовоздушной обороны.

Враг пытался нанести удар по Кривому Рогу, однако благодаря нашим защитникам ему не удалось достичь цели.

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Россияне в очередной раз запустили ракету по Кривому Рогу

После 14:00 в Воздушных силах сообщили о том, что наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях и предупредили об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых регионов.

Мониторинговые каналы уточнили, что на юго-востоке высокая активность двух бортов Су-34/Су-35. То есть есть угроза пусков КАР по Днепру.

Через час стало известно, что Россия выпустила ракету X-59 по Криворожскому району. Однако ее удалось сбить.

В Криворожском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование "Восток" уничтожено управляемую авиационную ракету X-59,

– сообщили в ПК "Восток".

Однако не всем районам так повезло. Этой ночью снова было громко в Никополе.

Враг обстрелял Никополь

Ночью 5 марта россияне обстреляли Никополь, ударив из РСЗО "Ураган".

В ОВА сообщили, что к счастью обошлось без трагических последствий. Погибших и пострадавших нет.

В остальных городах и селах Днепропетровской области ночь прошла без вражеских атак.