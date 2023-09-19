В Кривом Роге раздался взрыв

В ночь на 19 сентября в ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки ракетами и БпЛА. Впоследствии в Кривом Роге услышали взрывы.

Сначала о взрывах в городе начали писать в сети. Впоследствии информацию подтвердил председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Читайте также В ряде областей – тревога: в Одессе слышали взрывы

В Кривом Роге прогремели взрывы

Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет,

– написал Вилкул в телеграмме.

Пока деталей о ночной атаке оккупантов на город нет. Однако известно, что тревогу на Днепропетровщине объявляли из-за угрозы баллистики.

Взрывы слышали в Одессе и Харькове

При объявлении воздушной тревоги следует спускаться в укрытие. Находиться там необходимо, пока не сообщат об отбое. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь. Доверять следует только информации из официальных источников. Ведь оккупанты ведут активную информационную войну. Враг атакует Украину не только ракетами и БпЛА, но и фейками.

Вечером 18 сентября враг обстрелял Харьков. В городе прозвучал ряд взрывов. Мэр Игорь Терехов рассказал, что, по предварительным данным, под ударом врага оказалась центральная часть Харькова. К счастью, за медицинской помощью местные жители не обращались.

Впоследствии уже ночью 19 сентября местные жители сообщили о звуках взрывов в Одессе. Официальных сообщений об этом пока не было.