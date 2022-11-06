Падают доходы, люди покупают более дешевые продукты: предприниматель рассказал о кризисе в России

В России происходит экономический кризис на фоне войны с Украиной. Поэтому в стране падают доходы, и люди покупают более дешевые и менее качественные продукты.

Такое мнение 24 каналу озвучил украинский предприниматель и инвестор, эксперт по бизнесу Денис Довгополый. Ранее сообщалось о том, когда экономика России начнет трещать по швам.

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Войну почувствовали все

Долгополый рассказал, что в России нет людей, которые не ощутили бы войну на себе. Российские экономисты говорят, что ничего не изменилось, но на самом деле люди покупают запасы, потому что не знают, какими цены будут завтра и будут ли вообще эти продукты. Они покупают более дешевые и менее качественные продукты, даже если это продукция локального производства.

На этом уровне они уже все почувствовали, но это до сих пор не критично. Однако у них упали реальные доходы. Они упали на 3% – 7% за последний месяц, что за год – примерно 40%,

– отметил украинский предприниматель.

Импортозамещение в России

Он продолжил, что об импортозамещении в России говорят цифры. За 2021 год ее импорт составлял 100 – 160 миллиардов долларов, в этом году – 18 миллиардов долларов. Работает серый импорт, но он не решает всех проблем.

"Айфоны они, например, могут еще завозить. Впрочем, они не могут поремонтировать станки или конвейеры. Даже с самолетами проблемы, потому что не сертифицированные запчасти, которые идут из Ирана", – отметил украинский инвестор.

Долгополый рассказал о кризисе в России: смотрите видео

Украинцы могут помочь краху экономики России

По его словам, сейчас идет война экономик. Украинцы, помогая экономике Украины, поддерживают наше государство. Делать это можно ходя на работу, получая зарплаты, платя налоги, покупая товары.

Мы можем давить на компании, которые до сих пор остаются и работают в России. Если мы не выталкиваем Nestle, Danone, то голода не будет. Мы можем нанести повреждение их репутации как работодателей, и если они не смогут нанимать людей в США, Европе, то они могут уйти из России,

– подчеркнул эксперт по бизнесу.

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