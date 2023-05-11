Угроза для Украины и союзник Орбана: как остановить пророссийский реванш в Словакии

В начале полномасштабного российского вторжения в Украину Словакия сыграла сверхважную роль и подала пример другим государствам, которые слишком долго размышляли, разозлит ли Путина их решение о передаче Украине оружия. Теперь Словакия может вернуть свой политический курс на 180 градусов и по примеру Венгрии стать новым пророссийским анклавом в ЕС.

Что происходит в Словакии, какие угрозы существуют для Украины, кто в этом виноват и как помешать пророссийскому реваншу – читайте в материале 24 Канала.

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Что известно о кризисе в Словакии

Словакия сейчас переживает политический кризис. Накануне правительство страны фактически окончательно развалилось: министр сельского хозяйства Самюэль Валчан вынужден был уйти в отставку из-за коррупционного скандала, а глава МИД Растислав Качер – из-за публичного конфликта с премьером Эдуардом Гегером.

Последний тоже держаться за кресло не стал и объявил главе государства – президенту Зузане Чапутовой, что уходит в отставку. Та вынуждена была объявить о замене вплоть до досрочных выборов, назначенных на 30 сентября 2023 года.



Эдуард Гегер и Зузанна Чапутова / фото Sme / Jozef Jakubco

Отставка Гегера стала финальным аккордом продолжительной политической агонии – еще осенью прошлого года правящая коалиция потеряла большинство в парламенте из-за демарша союзников из партии SaS.В сентябре 2022 года правительство Гегера получило вотум недоверия и с тех пор оно занимало должность с приставкой "временного исполняющего обязанности". В этом статусе политик продержался до мая 2023 года, а затем решил пойти на "свободные хлеба". Кстати, одним из финальных аккордов стала рекордно быстрая передача Украине 13 МиГ-29 , что было не случайно и связано с рисками изменения политической конъюнктуры в стране.

Руководить страной в течение этого времени будет так называемое правительство технократов (в Словакии его называют правительством экспертов) во главе с действующим заместителем председателя Национального банка Словакии – Людовитом Одором. Что интересно, Одор – этнический венгр и является первым в истории Словакии венгром в должности премьера.



Людовит Одор / фото TASR

О чем говорят последние соцопросы

Последний соцопрос в Словакии указывает на тренд роста поддержки популистов. И не обычных, а собственно пророссийских. Опрос агентства Ipsos по заказу портала Dennik N отдает впервые за последние два года первенство электоральных симпатий словакам партии Smer-SD – бывшему премьер-министру страны Роберту Фицо.

За Smer-SD готовы отдать свой голос 16,2% избирателей, на втором месте лидер предварительных опросов – партия "Голос" с 16%. Далее следуют "Прогрессивная Словакия" (11,1%), "Республика" (8,6%), "Мы – семья" (8,5%), а также либеральная "Свобода и солидарность" (6,4%) и Христианско-демократическое движение (5,7%).

Пока не преодолевает необходимый для попадания в Народный Совет 5-процентный барьер партия-победитель выборов-2020 OĽANO экс-премьера Игоря Матовича (только 4,8%).

Столько же у новой партии "Демократы" еще одного бывшего премьера и бывшей звезды партии Olano Эдуарда Гегера. Впрочем, у нее есть перспективы к увеличению своей доли, ведь опрос проходил только через два дня после объявления о появлении политсилы).

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Социология указывает, что шансы возвращения Роберта Фицо к власти велики. И это очень большая проблема.

Кто такой Роберт Фицо и какую угрозу представляет для Украины

Роберт Фицо – один из давних последовательных сторонников России в ЕС и, пожалуй, самый ценный кадр россиян после Орбана и Сийярто.



Виктор Орбан и Роберт Фицо / фото Hungary Today

Биография Фицо пестрая – он юрист и специалист по уголовному праву, темой его диссертации была практика смертной казни в Чехословакии (до 1 января 1993 года две страны были объединены в пределах одного государства).

Политические взгляды Фицо довольно причудливы. Он был членом коммунистической партии и оставался в ее рядах даже после победы Бархатной революции и прекращения советской оккупации. Фицо остался на левых позициях, но все же изменил политическую принадлежность – он присоединился к умеренной Демократической левой Партии, но впоследствии ему стало тесно в ее рядах и он создал собственную политическую силу – партию Smer.

он присоединился к умеренной Демократической левой Партии, но впоследствии ему стало тесно в ее рядах и он создал собственную политическую силу – партию Smer. Сначала она имела полное название Smer – Tretia Cesta, что можно перевести как "Курс – третий путь", но позже политтехнологи решили все же избегать параллелей с неофашистами, забронировавшими за собой эту часть политического спектра. Таким образом, с 2005 года партия Фицо лишилась "третьего пути" и стала Smer-SD, в данном случае SD – не Sicherheitsdienst, а "социальная демократия".

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Ребрендинг помог – в 2006 году партия Фицо победила и стала основой коалиции, а сам Фицо впервые стал премьер-министром. В 2012 году Smer-SD снова победила, но на этот раз получила большинство (83 мандата из 150), а потому Фицо сформировал однопартийное правительство.

Правление Роберта Фицо завершилось позором – весной 2018 года спокойную и тихую страну всколыхнули массовые акции протеста. Тогда десятки тысяч человек вышли на улицы в знак протеста против убийства журналиста Яна Куцяка и его невесты. 27-летний журналист издания Aktuality.sk расследовал коррупцию в правительстве Фицо и его связи с итальянской мафией – калабрийской "Ндрангетой".

Убийство Яна Куцяка спровоцировало массовые протесты в Словакии / фото Getty Images

Фицо до последнего не желал терять власть. Во всем традиционно обвинял Сороса (ничего не напоминает?), но все же вынужден был уйти, когда на улицы вышли более 10% жителей Братиславы, массовые протесты были и в других городах.

После отставки Фицо не ушел из политики и стал акцентированно играть на стороне России в амплуа ярого евроскептика.

Антиукраинские заявления Фицо и откровенный пророссийский курс

Новое звездное время скандального политика наступило в 2022 году – Фицо отметился антиукраинскими заявлениями и делал все возможное, чтобы заблокировать санкции против России и поддержку Украины, осуществляемую правительством Гегера.

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Политик буквально открыл "ящик Пандоры" в твиттере и начал штамповать асболютно дикие заявления – ставил под вопрос факты геноцида в Буче, когда жертвами российских военных преступников стали сотни мирных украинцев.

Удивительно, как он еще не поехал к Путину на парад 9 мая. Там Фицо органически выглядел бы на фоне подавленных и обиженных лиц диктаторов.



Роберт Фицо – давний друг Путина в Европе / фото EPA

Фицо не останавливался даже перед откровенным преступлением и публиковал в соцсетях секретные данные о транспортировке по словацкой территории комплексов С-300. Таким образом Фицо фактически шпионил в пользу России.

К сожалению, судебное дело против российского агента завершилось ничем. Так же, как и история с возможным судебным иском министра обороны Словакии Ярослава Надя к Фицо, пытавшемуся заблокировать передачу Украине Миг-29.

Украина может получить реального врага

Отметим, что, страна ремонтирует военную технику ВСУ, а также производит, в частности, САУ Zuzana 2

Главным оружием Фицо и его единомышленников был популизм – проблемы Европы и Словакии в экономике политик привязал не к России как прямому источнику, а к украинскому сопротивлению агрессии. Фицо заявлял, что войну в Украине в 2014 году начали "украинские фашисты", захваченный россиянами украинский Крым политик считает частью России, который никто не будет возвращать законным владельцам.

Конечно, не обошел Фицо тему многострадального украинского импорта зерна и удачно разжигал испуг словацких фермеров, а украинские беженцы (их с начала российского вторжения в Словакию прибыло более 300 000 человек), по мнению Фицо, вообще едва ли не причина всех проблем в стране.

В случае победы Фицо в России может появиться еще один адвокат на уровне ЕС. Сейчас эту позорную функцию выполняет одинокая Венгрия, но уже в сентябре 2023 года она может получить нового "союзника".

Украина же получит нового врага, ведь вся последняя деятельность Роберта Фицо – антиукраинская. И это на контрасте с нынешними лидерами Словакии может оказаться реальным шоком.

Как остановить пророссийский реванш

Напомним, в ЕС до сих пор действует принцип совместного согласия и действует право вето одной страны, что может заблокировать общее решение остальных 26 государств.

Выборы в Словакии пройдут 30 сентября 2023 года и это хорошие новости. Социология может за это время измениться далеко не факт, что в пользу пророссийского Фицо. Теперь преимущество его партии ощутимо, но не критично – это означает, что Smer-SD даже в случае победы не будет иметь права на формирование однопартийного правительства, а соответственно и не будет всей полноты власти и не будет принимать единодушные решения.

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Также предохранителем выступают сами демократические институты. К примеру, что-то подобное мы наблюдали в Италии, где после победы на выборах-2022 партии Fratelli d'Italia в коалиции с политсилой пророссийского политика Сильвио Берлусокни существовали опасения по поводу прочности курса в поддержку Украины по отражению российской агрессии. Новый премьер Джорджа Мелони быстро дала понять, что будет действовать исключительно в интересах Италии и цивилизованного мира и тем более не будет слушать представителей пятой колонны.

Можно ли ожидать чего-то подобного от Роберта Фицо, давно запятнавшего себя многочисленными скандалами и откровенной игрой на стороне России? Сомнительно, но надежда на мудрость других политиков и прочность политических институтов сохраняется.

Следующие несколько месяцев будут очень важны для оппонентов Фицо – они должны найти аргументы для избирателей и убедить их не голосовать за пророссийских популистов и евроскептиков. Примером должна стать соседняя Венгрия, которая в свое время допустила ошибку с Орбаном, а ныне никак не может избавиться от этой раковой опухоли.

Наконец-то важным фактором выборов 30 сентября 2023 года могут стать победы ВСУ. За 14 месяцев украинцы, в том числе благодаря мощной помощи властей Словакии и ее граждан показали, что российский "король – голый". В настоящее время ВСУ готовятся к контрнаступлению – его результаты могут привести к тому, что у Роберта Фицо не станет хозяев и цели в жизни.