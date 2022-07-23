Удар по военному аэродрому "Канатово": все, что известно об атаке на Кропивницкий
российские военные утром 23 июля нанесли ракетный удар по Кропивницкому. Одной из целей врага стал военный аэродром "Канатово".
Произошло это во время второй воздушной тревоги , прозвучавшей по всей территории Украины. 24 канал рассказывает все, что нужно знать о ракетной атаке по Кропивницкому 23 июля.
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Враг атаковал во время воздушной тревоги
Подчеркнем, что в ночь на 23 июля украинцев дважды будили сирены. Одну слышали в ряде регионов нашего государства, а вторую – в каждой области, кроме временно оккупированных. И именно во время второй воздушной тревоги поступило сообщение о взрывах в Кропивницком.
СМИ информировали, что около 05:00 в городе мог случиться вражеский "прилет". Спустя еще 15 минут взрывы повторились. Тогда же обитатели сообщили, что в небе виднеется густой дым. А уже чуть позже поступило подтверждение от главы Кировоградской ОВ Андрея Райковича. Он подчеркнул, что это утро для горожан тревожное. Больше информации чиновник пообещал предоставить впоследствии.
Одна из целей – военный аэродром
Как рассказал впоследствии Райкович, в Кропивницком взрывы прогремели сразу в нескольких местах. Речь идет о военном аэродроме "Канатово", а также одном из объектов железнодорожной инфраструктуры. Отметим, что продолжают работу спасатели, а также сотрудники пиротехнических подразделений.Важно! Оккупанты атаковали Кировоградщину сразу 13 ракетами. 8 снарядов типа "Калибр" выпустили из акватории моря, а еще 5 Х-22 из самолета ТУ-22М3.
Враг унес жизни у нескольких человек
Вскоре Андрей Райкович рассказал о раненых, а также погибших в результате ракетной атаки. Он отметил, что погиб один военный и два охранника трансформаторной подстанции. Что касается раненых, то спикер главы ОВА Инна Примак известила о по меньшей мере 13 людях.
Часть города была без света
Поскольку враг попал также в трансформаторную подстанцию, это стало причиной отсутствия электроэнергии. Если быть точнее, то сработала защита системы. Так что света не было в части одного из микрорайонов. Как заметил глава ОВА, над ликвидацией аварии работали специалисты. А уже по состоянию на 09:30 поставки электроэнергии возобновили.
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