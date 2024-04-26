Круг смыкается: действительно ли Китай более благосклонен к России, чем к Западу

Сейчас мир поляризован и есть вопрос неопределенности, в том числе и в контексте российско-украинской войны, поэтому Китай пытается балансировать и якобы занимать нейтральную позицию. Однако на самом деле к одной из сторон держится ближе.

Если брать контекст геополитики, то Китай больше тяготеет к России, ведь он таки помогает ей товарами двойного назначения и оказывает военную поддержку. Все эти действия дают возможность Кремлю продолжать агрессию. Об этом в эфире 24 Канала рассказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский.

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При этом с другой стороны Китай будто не против иметь экономическую выгоду, а для этого ему важно иметь тесные связи с Западом, особенно со странами Европейского Союза. Ведь даже имел инициативу "один пояс, один путь".

"Сейчас он хотел бы восстановить по-новому этот проект, который был создан как раз при правлении Си Цзиньпиня. Соответственно для него очень важно проводить встречи и видим, что он и сам должен посетить страны Европейского союза в мае", – отметил Желиховский.

То есть он пока пытается искать этот баланс. С одной стороны геополитика, где ему подходит Россия, которая является таким выгодным союзником в контексте противостояния США. С другой – ему важно торговать с западными партнерами. Здесь прежде всего ЕС, хотя видим попытки найти общий язык с США,

– пояснил эксперт-международник.

Он добавил, что пока Китай все же не будет четко выбирать стороны, а, скорее всего, будет наблюдать, чем же завершится российско-украинская война, какая в дальнейшем будет ситуация в мире, какой будет Россия после этой войны, в каком состоянии она выйдет или сохранится режим Путина. Это все также для Китая очень важно.

Как будут развиваться события в мире, а также будет ли целостный Запад – опять же зависит от российско-украинской войны. То есть фактически сейчас все опирается не на Китай, а на ту ситуацию, которую развязала Россия,

– рассказал Желиховский.

По его слова, при этом Китай все же является важным игроком на международной арене. Соответственно каждый хочет его перетянуть свою сторону, ведь он имеет огромное влияние во многих регионах мира. Однако все решается в Украине и результаты войны укажут, какой будет миропорядок в то послевоенное время, когда он наступит.

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