Якщо брати контекст геополітики, то Китай більше тяжіє до Росії, адже він таки допомагає їй товарами подвійного призначення та надає військову підтримку. Усі ці дії дають можливість Кремлю продовжувати агресію. Про це в ефірі 24 Каналу розповів кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський.

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При цьому з іншого боку Китай ніби не проти мати економічну вигоду, а для цього йому важливо мати тісні зв'язки із Заходом, особливо з країнами Європейського Союзу. Адже навіть мав ініціативу "один пояс, один шлях".

"Зараз він хотів би відновити по-новому цей проєкт, який був створений якраз за правління Сі Цзіньпіня. Відповідно для нього дуже важливо проводити зустрічі й бачимо, що він і сам має відвідати країни Європейського союзу в травні", – зазначив Желіховський.

Тобто він поки що намагається шукати цей баланс. З одного боку геополітика, де йому підходить Росія, яка являється таким вигідним союзником в контексті протистояння США. З іншого – йому важливо торгувати із західними партнерами. Тут перш за все ЄС, хоча бачимо спроби порозумітися зі США,

– пояснив експерт-міжнародник.

Він додав, що поки що Китай все ж не буде чітко обирати сторони, а, швидше за все, буде спостерігати, чим же завершиться російсько-українська війна, яка надалі буде ситуація у світі, якою буде Росія після цієї війни, в якому стані вона вийде чи збережеться режим Путіна. Це все також для Китаю дуже важливо,

Як будуть розвиватися події у світі, а також чи буде цілісний Захід – знову ж таки залежить від російсько-української війни. Тобто фактично зараз все спирається не на Китай, а на ту ситуацію, яку розв'язала Росія,

– розповів Желіховський.

За його слова, при цьому Китай все ж є важливим гравцем на міжнародній арені. Відповідно кожний хоче його перетягнути свій бік, адже він має величезний вплив в багатьох регіонах світу. Проте все вирішується в Україні й результати війни вкажуть, який буде світопорядок в той повоєнний час, коли він наступить.

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